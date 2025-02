Jogo do Sporting hoje: assista AVS X Sporting ao vivo (23/2)

Neste domingo, 23 de fevereiro, Sporting e AVS entram em campo para duelo da 23ª rodada da Liga Portugal. A partida começa às 15h (horário de Brasília) e será no Estádio Estadio do CD das Aves, Vila das Aves, Portugal.

Onde assistir o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting nesse domingo vai ter transmissão ao vivo na Disney +, a partir das 15h. Não há transmissão no canal aberto. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo Sport TV.

Hoje, a torcida vai assistir a luta do AVS contra o rebaixamento, enquanto enfrenta o líder do campeonato.

Escalação Sporting e Arouca

O Sporting vai para o campo com Silva; Fresneda, Juste, Inacio, Araújo; Morita, Simões, Harder; Quenda, Trincão e Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Já o AVC deve escalar Ochoa; Tavares, Aderllan, Castro, Rodrigues; Grau, Assunção, Piazon; Lopes, Mercado e Rodrigues. Técnico: Daniel Ramos.