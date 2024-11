João Pereira assume o comando do Sporting CP após a saída de Rúben Amorim para o Manchester United.

Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir Sporting x Amarante

Tem jogo do Sporting e Amarante nesta sexta-feira, 22 de novembro de 2024, em duelo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal. A partida começa às 17h45 (horário de Brasília) e será no Estádio José Alvalade.

Onde assistir o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting nessa sexta-feira vai ter transmissão ao vivo no Youtube Nsports, a partir das 17h45. É só acessar o canal e acompanhar a partida gratuitamente.

Ainda para o Brasil, Não há transmissão de transmissão televisiva direta para este jogo. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Recomenda-se verificar plataformas de streaming esportivo ou sites de apostas que possuam os direitos de transmissão da Taça de Portugal para acompanhar a partida ao vivo.

Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelos canais RTP e Sport TV.

Escalação

O Sporting sobe a campo com Kovacevic; Quaresma, Diomande, Inácio; Quenda, Bragança, Hjulmand, Catamo; Trincão, Gyokeres, Harder

Já o Amarante deve escalar Figueiredo; Vila, Alves, Filipe; Bright, Okoli, Zangre, Ribeiro; Dinho, Semedo, Buby.

Novo técnico do Sporting

O Sporting Clube de Portugal anunciou oficialmente João Pereira como o novo treinador da equipe, em substituição a Rúben Amorim, que agora comanda o Manchester United.

Rúben Amorim, que liderou o Sporting CP nos dois títulos da Primeira Liga, deixou o clube para assumir o comando do Manchester United. João Pereira, que já fazia parte da estrutura técnica do Sporting, foi promovido ao cargo de treinador principal, dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Amorim.

Em sua apresentação, João Pereira expressou gratidão ao clube e destacou sua ambição de conquistar mais títulos:

“Como jogador, o Sporting me proporcionou muito, permitindo que eu jogasse pela seleção nacional, ingressasse em uma das melhores ligas do mundo e retornasse ao clube duas vezes. Sinto que recribuí com uma Supertaça e um campeonato nacional, mas gostaria de conquistar mais títulos como treinador, pois o Sporting merece.”

