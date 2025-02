Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir Sporting x Arouca (15/2)

Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir Sporting x Arouca (15/2)

Tem jogo do Sporting e Arouca neste sábado, 15 de fevereiro de 2025, em duelo da 22ª rodada da Liga Portugal. A partida começa às 17h30 (horário de Brasília) e será no Estádio Alvalade, em Lisboa, com capacidade para 50 mil pessoas.

Onde assistir o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting nessa sexta-feira vai ter transmissão ao vivo na Disney + e Espn, a partir das 17h30.

Ainda para o Brasil, não há transmissão televisivano canal aberto. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelos canais RTP e Sport TV.

Escalação Sporting e Arouca

Apesar de ter um desempenho considerado fraco na Champions League, o desempenho no português colocou o time na liderança do campeonato. O time vem de derrota na Liga e deve jogar hoje em busca de reconquistar a torcida.

O Sporting sobe a campo com Rui Silva; Fresneda, St Juste, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões, Francisco Trincão, Quenda e Daniel Bragança; Gyokeres

Já o Arouca deve escalar Mantl; Esgaio, Lamba, Fontán e Weverson; David Simão, Fukui, Trezza, Sylla e Gozalbez; Henrique Araújo.