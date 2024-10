Siga o jogo do Sporting, informações de transmissão, placar online, previsão, canal de TV, previsão de escalações.

Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir Sturm x Sporting (22/10)

Tem jogo do Sporting hoje, dia 22 de outubro, contra os austríacos do Sturm, pela Champions League A partida dessa terça-feira terá transmissão para todo o Brasil partir das 16h(horário de Brasília). O duelo será nos gramados do Worthersee Stadion, Klagenfurt, na Áustria.

Em que canal vai passar o jogo do Sporting hoje?

A partida entre Sturm e Sporting Pia neste 22 de outubro começa às 16h (horário de Brasília), e é possível assistir pela Max. Para assistir, o torcedor precisa ser assinante e o acesso é online, por meio do site oficial da HBO Max ou de aplicativos.

O Sporting de Ruben Amorim se esforçará para manter intacto seu histórico de invencibilidade na Liga dos Campeões da UEFA nesta temporada quando viajar para enfrentar o campeão austríaco Sturm Graz.

O Sporting venceu o Lille por 2 a 0 e empatou em 1 a 1 com o PSV na principal competição de clubes da Europa até agora, enquanto o Sturm Graz perdeu as duas primeiras partidas: 2 a 1 fora de casa contra o Brest e 1 a 0 em casa para o Club Brugge.

Este encontro da Liga dos Campeões da UEFA entre Sturm Graz e Sporting marcará a terceira vez que os dois times se enfrentam, com seus confrontos anteriores acontecendo na temporada passada na Liga Europa da UEFA.

Escalação para a Liga dos Campeões

O Sporting deve escalar os jogadores Gonçalo Inácio, Diomande e Matheus Reis, indo a campo com: Israel, Debast, St Juste e Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand e Nuno Santos; Trincão, Gyokeres e Quenda.

O Sturm pode levar a campo os seguintes jogadores: Scherpen, Gazibegovic, Lavalee e Aiwu; Yalcouye, Kiteishvili, Chukwuani e Geyrhofer; Boving, Biereth e Jatta.

