Quem ganhou a Champions League 2023: Manchester City é campeão

É oficial, o Manchester City é quem ganhou a Champions League! Com o Estádio Olímpico Atatürk lotado, o time inglês fez história e conquistou a sua primeira orelhuda ao vencer a Inter de Milão por 1 a 0 neste sábado, 10 de junho, na grande final da temporada 2023. Com o título, o grupo de Guardiola entra para a seleta lista de campões.

Manchester City é quem ganhou a Champions League 2023

Depois de doze participações e tentativas frustradas, o Manchester City finalmente conquistou o seu primeiro título da Liga dos Campeões, o maior campeonato de futebol entre clubes da Europa. Sob o comando do experiente treinador Pep Guardiola, o elenco inglês derrotou a três vezes campeã Inter de Milão.

Com a vitória neste sábado, o Manchester City agora faz parte do grupo de campeões da Champions. Mas o caminho até a glória não foi nada fácil para os Citizens. Na fase de grupos fechou em primeiro lugar com 14 pontos, somados em quatro vitórias e dois empates contra Borussia Dortmund, Sevilla e Copenhagen.

Nas oitavas de final passou pelo RB Leipzig (8x1 no agregado), pelo Bayern de Munique nas quartas (4x1 no agregado) e o atual campeão Real Madrid na semifinal (5x1 no agregado). Para fechar com chave de ouro, o norueguês Erling Haaland é o artilheiro da competição com 12 gols.

Este é o primeiro título do Manchester City.

COMO FOI A FINAL DA CHAMPIONS?

Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia, lotado de torcedores e figuras íconicas nas arquibancadas e camarotes. O rapper nigeriano Burna Boy abriu a festa do futebol, seguido da brasileira Anitta e o DJ sueco Alesso para encerrar a cerimônia. Confira aqui os melhores momentos da Anitta cantando na final da Champions 2023.

O primeiro tempo da final trouxe um confronto equilibrado entre Manchester City e Inter de Milão. O City atacou mais, mas a Inter mostrou-se efetiva na defesa e na marcação, dando pouco espaço aos ingleses. Haaland teve a primeira chance com 2 minutos, mas o impedimento foi marcado.

O City trabalhou muito bem o lado ofensivo com Bernardo Silva, De Bruyne e Haaland. Do outro lado, a primeira boa oportunidade da Inter saiu com 20 minutos, mas sem sucesso.

O norueguês Haaland teve outra boa chance aos 26 minutos e, em chute cruzado, acertou a bola em cima do goleiro Onana. De Bruyne apareceu na sequência, mas o goleiro da Inter mais uma vez fez boa defesa. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o torcedor do City teve um deja-vu. Isso porque De Bruyne, o meia mais importante do elenco, deixou o campo após sentir dores na coxa, assim como foi em 2021.

A reta final do primeiro tempo seguiu sem grandes emoções. Com o apito, os jogadores seguiram para os vestiários.

NÃO É REPLAY DE 2021! 😱🇧🇪 DE BRUYNE SENTIU MAIS UMA VEZ COMO NA ÚLTIMA FINAL DO CITY E FOI SUBSTITUÍDO POR LESÃO. BIZARRO... #CasaDaChampions 🎙️: André Henning pic.twitter.com/IN7nNdTOJf — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 10, 2023

O Manchester City manteve a postura ofensiva no segundo tempo trouxe. A Inter passou a jogar melhor e procurar o jogo, levando perigo com Lautaro Martínez com 13 minutos. Em erro de Akanji, Lautaro chutou em cima do goleiro Ederson, que defendeu. O jogo esquentou a partir dos 15 minutos.

Com 22 minutos no relógio, o Manchester City abriu o placar. Em passe de Bernardo Silva, a bola sobra para Rodri que, em chute certeiro, encheu as redes do goleiro Onana.

Assista ao gol do título.

É GOL DO @MANCITYPT! É GOL DO RODRI! QUE PAULADA, FILHO! 🎯💥 #CasaDaChampions 🎙️: André Henning pic.twitter.com/Y0zH4GqZ1h — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 10, 2023



A Inter não desistiu. Dimarco teve chance certeira aos 25 minutos, mas a bola foi parar no travessão. Na segunda vez, Lukaku tirou a bola da área sem perceber. Um minuto depois o belga teve oportunidade de responder à altura ao tentar empatar, mas Ederson defendeu.

Mesmo atrás do placar, a Inter não tirou o pé, continuou pressionando, marcando e buscando o empate. A melhor chance saiu aos 43 com Lukaku mas Ederson salvou na linha. Nas arquibancadas, desespero dos italianos.

Cinco de acréscimos. A Inter ainda correu atrás mas não teve resultados. Do lado do City, os jogadores apenas seguraram o resultado.

Com o apito final, o placar de 1 x 0 deu o título ao Manchester City, o primeiro da história.

Leia mais sobre a final da Champions League de 2023:

Premiação da Champions League

O campeão da temporada na Liga dos Campeões fatura R$ 105,2 milhões na cotação de junho, o mesmo que 20 milhões de euros. A premiação em dinheiro é entregue pela UEFA como recompensa por todo o esforço do clube dentro de campo.

Fase de grupos - R$ 81,9 milhões (15,6 milhões de euros)

Vitória na fase de grupos - R$ 14,7 milhões (2,8 milhões de euros)

Empate na fase de grupos - R$ 4,9 milhões (930 mil euros)

Oitavas de final - R$ 50,4 milhões (9,6 milhões de euros)

Quartas de final - R$ 55,6 milhões (10,6 milhões de euros)

Semifinal - R$ 65,6 milhões (12,5 milhões de euros)

Vice - R$ 81,5 milhões (15,5 milhões de euros)

Campeão - R$ 105,2 milhões (20 milhões de euros)

Time do Manchester City - quem ganhou a Champions League 2023

Sob o comando de Pep Guardiola, o Manchester City é campeão da Champions League pela primeira vez na história. A conquista não seria possível sem o elenco que lutou bravamente cada segundo. Agora, o resultado é a orelhuda nas mãos dos jogadores.

Confira o elenco profissional do City, campeão da Champions 2023.

GOLEIROS:

Scott Carson

Ederson

Stefan Ortega

Zack Steffen

DEFENSORES:

Nathan Aké

Manuel Akanji

João Cancelo

Ruben Dias

Aymeric Laporte

Rico Lewis

Sergio Gomez

John Stones

Joshua Wilson-Esbrand

Kyle Walker

MEIAS:

Kevin De Bruyne

Phil Foden

Jack Grealish

Ilkay Gundogan

Rodrigo

Cole Palmer

Maximo Perrone

Kalvin Phillips

Bernardo Silva

ATACANTES:

Julian Alvarez

Erling Haaland

Riyad Mahrez

Manchester City conquista o primeiro título

O Manchester City é bem-vindo na lista dos maiores campeões da Liga dos Campeões. O primeiro colocado é o Real Madrid, com 14 taças conquistadas.

Em segundo lugar está o Milan, com sete troféus. Já o Bayern de Munique e o Liverpool dividem a terceira posição com seis títulos.

Real Madrid - 14 títulos

Milan - 7 títulos

Bayern de Munique - 6 títulos

Liverpool - 6 títulos

Barcelona - 5 títulos

Ajax - 4 títulos

Manchester United - 3 títulos

Internazionale - 3 títulos

Juventus - 2 títulos

Benfica - 2 títulos

Chelsea - 2 títulos

Nottingham Forest - 2 títulos

Porto - 2 títulos

Manchester City - 1 título

Borussia Dortmund - 1 título

Celtic - 1 título

Hamburgo - 1 título

Steaua Bucareste - 1 título

Olympique de Marseille - 1 título

Feyenoord - 1 título

Aston Villa - 1 título

PSV Eindhoven - 1 título

Estrela Vermelha - 1 título

Leia também:

História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol