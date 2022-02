Jogo do Unirb x Jacuipense hoje: onde assistir e horário – 06/02

Pela quarta rodada do Campeonato Baiano, o encontro entre Unirb x Jacuipense promete agitar a tabela de classificação com a bola rolando neste domingo, 06/02, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Carneirão. Confira onde assistir ao jogo de hoje com transmissão ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Unirb x Jacuipense hoje

O jogo do Unirb e Jacuipense hoje vai passar na TV Educativa da Bahia ao vivo com cobertura de graça para todo o estado da Bahia na TV aberta a partir das quatro horas da tarde. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão de graça para todos os internautas.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube de graça

Em 7º lugar com o total de dois pontos, o elenco do Unirb aparece com dois empates e uma derrota no Campeonato Baiano. Dessa maneira, o elenco espera contar com a casa cheia para conquistar os três pontos e, dessa maneira, continuar subindo na classificação em busca do G-4 do torneio.

Enquanto isso, o Jacuipense está em segundo lugar com nove pontos depois de vencer os três confrontos que enfrentou no torneio baiano. Agora, com o objetivo principal de manter-se com 100% de aproveitamento, precisa levar os três pontos para casa de qualquer maneira.

Escalação de Unirb e Jacuipense

Nenhuma das equipes possui desfalques para o jogo deste domingo no Campeonato Baiano, o que promete deixar o duelo ainda mais acirrado nos gramados.

Escalação do Unirb: Marcão; Carlinhos, William Thuram, Marcelão, Maikon; Biro, Eduardo, Rodrigo; Luizinho, Igor Bádio, Rodrigo Rocha

Escalação do Jacuipense: Mota; Railan, Wesley, Matheus Cabral, Evandro; Willian Kaefer, Flávio, Danilo Rios; Ruan Levine, Welder, Jeam

Relembre o último jogo do Unirb x Jacuipense.

