Jogo do Utrecht x Ajax: onde vai passar, horário e escalações – 16/01

Se vencer, equipe do Ajax reassume a liderança do Campeonato Holandês

Pela décima nona rodada do Campeonato Holandês, as equipes de Utrecht x Ajax entram em campo neste domingo, 16/01, com a bola rolando a partir das 08h15 (horário de Brasília), jogando no Stadion Galgenwaard. Com transmissão ao vivo na TV do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Utrecht x Ajax?

Pela décima nona rodada do Campeonato Holandês, a partida começa às 08h15 deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Stadion Galgenwaard, na cidade de Utrecht, na Holanda.

Onde assistir o jogo do Ajax ao vivo hoje?

A ESPN Brasil vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 08h15 (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem vencer por mais de quatro rodadas, o Utrecht tem o desafio neste domingo de quebrar essa sequência ruim e, quem sabe assim, voltar a vencer pelo Campeonato Holandês. Em 7º lugar com 29 pontos, o elenco possui oito vitórias, cinco empates e também cinco derrotas na temporada, buscando alcançar o topo.

Enquanto isso, o Ajax tem a oportunidade de retomar a liderança deste domingo se vencer o jogo. No entanto, precisa contar com uma derrota do PSV que também joga hoje. O Ajax se mantém em segundo lugar com 42 pontos, uma diferença de apenas um ponto com o líder.

Escalações de Utrecht e Ajax:

Os anfitriões não tem desfalques para o confronto de hoje.

Já o Ajax não contará com Klaiber e Stekelenburg, lesionados.

Provável escalação de Utrecht: Paes; Maduro, Van Der Hoorn, Van Der Maarel, Zagre; Maher, Van Overeem; Gustafson, Ramselaar, Mahi; Douvikas

Provável escalação de Ajax: Pasveer; Timber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenbach, Álvarez; Klaassen, Berghuis; Antony, Tadic

