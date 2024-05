Jogo no SBT hoje ao vivo (22/5): horário do Atalanta x Bayer Leverkusen na final da Liga Europa

A final da Uefa Europa League está quase chegando com o embate entre Atalanta e Bayer Leverkusen. Os times entram em campo nesta quarta-feira, 22 de maio, no estádio Aviva, em Dublin. O local tem capacidade para receber mais de 50 mil torcedores.

SBT vai transmitir o jogo Atalanta x Bayer Leverkusen

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Atalanta x Bayer Leverkusen pela na final da Liga Europa 2024, a partir das 16h, horário de Brasília. Também dá para assistir na Star+ e TV Cultura.

O torcedor também pode assistir a partida na plataforma digital do SBT, disponível de graça para todos os usuários no Brasil. É só acessar o site (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos.

No site, clique em "Ao vivo", escrito em vermelho e branco no menu principal, espere o player carregar no meio da tela e, na sequência, aperte o play. Dá para assistir no computador ou em qualquer aplicativo com internet.

Visualizando informações

Data: hoje, quarta-feira, 22 de maio | Horário: 16h horário de Brasília.

Local: Estádio Aviva – Dublin

Probabilidades: Atalanta +333; Empate +260; Bayer Leverkusen-125

Notícias do Atalanta

Atalanta: A ausência de Marten de Roon será profundamente sentida por Atalanta, vice-capitão e veterano de quase 350 jogos pelo clube, revelando na semana passada que uma lesão na coxa significou que "o que deveria ter sido a semana mais importante da minha carreira, tornou-se o maior pesadelo." Também houve dúvidas sobre a disponibilidade de Sead Kolasinac, peça-chave da linha defensiva de Gasperini, mas ele participou dos treinos. Rafael Toloi também está cuidando de um problema na coxa.

Possível Atalanta XI: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca

Notícias do Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen: Alonso teve um grande motivo de preocupação nos dias que antecederam a final: será que o transformador Florian Wirtz estaria em forma para ser titular depois de jogar apenas 27 minutos de futebol na Bundesliga nos últimos três jogos da campanha? A resposta foi bastante clara.

"O Flo pode jogar e está em boa forma", afirmou o técnico do Leverkusen. "Vamos ver que papel ele desempenha [quarta-feira]. Em qualquer caso, ele é sem dúvida um jogador fundamental para nós e pode fazer a diferença em todos os jogos".

Tirando isso, é um elenco totalmente apto para Alonso escolher, com Amine Adli disputando a vaga à frente de Victor Boniface e Jonas Hofmann. Matej Kovar manterá a função de goleiro do Leverkusen na copa.

Possível Onze do Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Adli

