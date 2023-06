Quem ganhou a Liga Europa 2023: Sevilla conquista o 7º título

O Sevilla é campeão da Liga Europa! Com a Puskás Aréna lotada, o elenco espanhol é quem ganhou a Liga Europa ao derrotar a Roma nesta quarta-feira, 31 de maio, por 1 a 1 (4×1 nos pênaltis) na grande final da temporada 2022/23. Este é o sétimo título do Sevilla, maior campeão da história do torneio.

Este é o sétimo título do Sevilla na Liga Europa e o primeiro na temporada. Com a diferença de quatro taças, os espanhóis se isolam na primeira posição da lista de maiores vencedores.

A final teve gols de Paulo Dybala e Mancini contra.

Sevilla é quem ganhou a Liga Europa 2023

O Sevilla fez história nesta quinta-feira. Ao derrotar a Roma em Budapeste, o elenco espanhol aumentou a sua vantagem na lista de maiores campeões para sete troféus, líder isolado e maior vencedor de todos os tempos da Liga Europa.

A equipe espanhola terminou em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League. Na segunda fase ganhou do PSV, depois o Fenerbahce nas oitavas, o Manchester United nas quartas e a Juventus na semifinal.

Este é o sétimo título do Sevilla.

COMO FOI A PARTIDA?

Puskas Arena lotada, clima de final entre Roma e Sevilla e muitos gritos dos torcedores. Dentro de campo, a partida começou equilibrada entre as equipes. A primeira finalização saiu aos 11 minutos com Spinazzola. O meia levou perigo aos espanhóis, mas o goleiro Bono defendeu. Do lado do Sevilla, nenhuma finalização.

A final seguiu “morna” entre os dois lados. Paulo Dybala, campeão do mundo com a Argentina na última Copa do Mundo, vestiu a camisa titular mesmo sem estar 100% recuperado de lesão. Aos 34 minutos, o jovem mudou a história da final ao abrir o placar.

Mancini lançou para Dybala que, na entrada da área, estufa o fundo das redes do goleiro Bono.

Assista ao gol de Dybala.

Jogador do Sevilla ficou pedindo falta no meio, o zagueiro Mancini aproveitou e lançou para Dybala abrir o placar. Belo gol da Roma! pic.twitter.com/nQjGjYIlRs — ⚽ (@DoentesPFutebol) May 31, 2023



Mesmo com o gol, o Sevilla não desistiu. A Roma, por outro lado, apenas tentou segurar o placar, assim como manda José Mourinho e o seu famoso “ônibus estacionado” na defesa. Em cobrança de escanteio, Fernando cabeceou por cima do gol aos 45 minutos.

Com cinco minutos de acréscimos, Rakitic acertou a trave em chute forte de fora da área. O Sevilla pressionou na reta final da partida, mas nada deu certo.

O segundo tempo começou quente. O Sevilla mudou a sua postura e mostrou o melhor do lado ofensivo enquanto a Roma permaneceu estacionada atrás. Alex Telles teve o primeiro bom chute aos 6 minutos, mas a bola passou longe.

Três minutos depois o destino pregou uma peça nos italianos. Mancini, responsável pela assistência à Dybala, enfiou a bola em seu próprio gol, empatando a partida em 1 a 1.

Confira o gol contra de Mancini.

GOL CONTRA! Jesús Navas cruzou, e Mancini desviou contra o próprio gol 😱😳 Assista a final da Europa League ao vivo pelo #SBTSports!#EuropaLeagueNoSBT pic.twitter.com/7tYjnbbbo4 — SBT Sports (@sbt_sports) May 31, 2023



Os espanhóis ganharam o gás necessário com o empate. Ocampos desviou de cabeça, mas a bola foi por cima do gol de Rui Patrício. Aos 30 minutos, a final da Liga Europa ganhou mais fogo com o pênalti marcado para o Sevilla pelo árbitro inglês em campo. Ocampos desabou na área após toque de Ibañez, mas o árbitro verificou o VAR e a penalidade foi desmarcada.

Os torcedores não pararam de cantar até a reta final da segunda etapa. O jogo seguiu morno, com o Sevilla pressionando o elenco de José Mourinho. En-Nesyri chegou bem aos 46, mas a finalização seguiu para fora. Sem mudanças, o placar não mudou e a prorrogação foi iniciada.

PRORROGAÇÃO E PÊNALTIS NA FINAL

Os jogadores engoliram o cansaço e voltaram para os dois tempos na prorrogação, com muita tensão entre as equipes. Poucas chances, sem grandes emoções no primeiro tempo.

O segundo tempo foi a mesma coisa, sem nenhum dos times conseguir levar perigo. A melhor oportunidade veio dos pés de Smalling nos acréscimos.

Com o fim da prorrogação, os pênaltis começaram. Ocampos e Cristante marcaram na primeira rodada. Lamela acertou, mas o goleiro marroquino Bono pegou a bola de Mancini. Rakitic encheu as redes, Ibañez mandou a bola na trave.

Montiel perdeu o pênalti para o Sevilla na sequência, mas o juiz mandou voltar e desta vez o jogador acertou, dando o sétimo para o Sevilla.

Premiação da Liga Europa

O campeão da Liga Europa leva para casa a taça, medalhas de ouro e o título de melhor equipe da competição secundária da UEFA na temporada.

De acordo com o portal Goal, o vencedor da edição vai faturar £ 7,6 milhões, o mesmo que R$ 48 milhões. O segundo lugar leva R$ 25 milhões.

Se comparados com os valores da Liga dos Campeões, os números da Europa League são infinitamente menores entre propagandas, patrocinadores e os direitos de televisões. As cotas de TV também rendem números inferiores do que o esperado. Porém, a entidade faz questão de aumentar o prêmio em cada nova edição.

Sevilla é o maior campeão da Liga Europa

Com sete troféus, o Sevilla é o maior campeão da história da Liga Europa. O elenco conquistou as edições de 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 e agora 2023, isolando-se na liderança do ranking de maiores vencedores do torneio europeu.

O Atlético de Madrid, Inter de Milão, Liverpool e Juventus somam três títulos cada, ocupando a segunda posição. No total, 29 clubes já ganharam a Europa League.

Confira todos os campeões.

Sevilla FC – 7 títulos

Atlético de Madrid – 3 títulos

Liverpool – 3 títulos

Inter de Milão – 3 títulos

Juventus – 3 títulos

Eintracht Frankfurt – 2 títulos

Chelsea FC – 2 títulos

Porto – 2 títulos

Feyenoord – 2 títulos

Parma – 2 títulos

IFK Gotemburgo – 2 títulos

Real Madrid – 2 títulos

Tottenham Hotspur – 2 títulos

Borussia Mönchengladbach – 2 títulos

FC Villarreal – 1 título

Manchester United – 1 título

Shakhtar Donetsk – 1 título

Zenit São Petersburgo – 1 título

CSKA Moscow – 1 título

Valência – 1 título

Galatasaray – 1 título

Schalke 04 – 1 título

Bayern de Munique – 1 título

Ajax – 1 título

Napoli – 1 título

Bayer 04 Leverkusen – 1 título

RSC Anderlecht – 1 título

Ipswich Town FC – 1 título

PSV – 1 título

