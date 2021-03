Jogos ao vivo na TV hoje (25/03): onde assistir ao vivo e horários

Nesta quinta-feira, 25 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiro, a Copa do Brasil recebe dois jogos. Enquanto isso, as Seleções da Europa entram em campo nesta quarta-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Jogos ao vivo na TV hoje, quinta-feira, 25 de março de 2021

Copa do Brasil

Pela primeira fase da competição, duas partidas acontecem nesta quinta-feira (25). Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo jogos de hoje na TV.

Porto Velho x Ferroviário – 15h30 – CBF TV

Palmas Ltda x Avaí – 15h30 – CBF TV

Copa do Nordeste – Jogos ao vivo na TV hoje

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste, um jogo acontece hoje. A competição, muito disputada, recebe o Ceará, equipe que briga na parte de cima da tabela. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Botafogo-PB x Ceará – 21h – PPV da Copa do Nordeste

Campeonato Gaúcho – Jogos ao vivo na TV hoje

Quatro partidas pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho acontecem nesta quinta. Assim, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

Ypiranga x São José – 20h – Premiere

São Luiz x Esportivo – 20h – Premiere

Juventude x Grêmio – 21h30 – Sportv e Premiere

Pelotas x Aimoré – 22h – Premiere

Campeonato Carioca

Pela quinta rodada, um único jogo acontece hoje. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Nova Iguaçu x Portuguesa-RJ – 15h30 – PPV do Carioca

Eliminatórias da Copa 2022: confira os jogos das Seleções da Europa

Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

As Eliminatórias para a Copa do Mundo com as Seleções da Europa seguem nesta quinta-feira (25) com doze jogos ao todo. Entretanto, somente seis possuem transmissão ao vivo.

Bulgária x Suíça – 14h – Estádio TNT

Israel x Dinamarca – 14h – Estádio TNT

Alemanha x Islândia – 16h45 – TNT, Youtube TNT Sports e Estádio TNT

Espanha x Grécia – 16h45 – Space, Youtube TNT Sports e Estádio TNT

Hungria x Polônia – 16h45 – Estádio TNT

Inglaterra x San Marino – 16h45 – Estádio TNT

Itália x Irlanda do Norte – 16h45 – Estádio TNT

Amistoso Internacional

Um jogo amistoso entre as Seleções dos Estados Unidos e Jamaica acontecem nesta quinta ao vivo.