Jogos da Copa do Nordeste hoje (24/02): onde assistir e programação

Duas partidas serão realizadas nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, em rodadas distintas na programação da Copa do Nordeste. Com transmissão ao vivo, confira a programação e onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje e onde assistir.

Jogos da Copa do Nordeste hoje

Em rodadas diferentes na Copa do Nordeste, dois jogos vão acontecer nesta quinta-feira na fase de grupos da temporada, onde quatro equipes entram em campo.

Em partida válida pela primeira rodada da competição, o Bahia recebe o Sampaio Corrêa para brigar pelos três pontos na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Enquanto isso, pela sexta rodada, o Sport enfrenta o Botafogo da Paraíba a partir das nove e meia da noite, na Ilha do Retiro, buscando o resultado positivo em seu favor para subir na classificação rumo à classificação.

A sétima rodada só vai começar na semana que vem, enquanto partidas de rodadas quebradas acontecem no próximo fim de semana.

Confira a seguir quais são e onde assistir todos os jogos da Copa do Nordeste hoje.

Bahia x Sampaio Corrêa – 21h30 – SBT (Bahia e Maranhão) e PPV do Nordeste FC

Sport x Botafogo-PB – 21h30 – SBT (Pernambuco e Paraíba), Tik Tok e PPV do Nordeste FC

Como assistir os jogos da competição?

Os jogos da Copa do Nordeste tem transmissão dos canais SBT, na TV aberta, e ESPN, pela TV fechada, além do pay-per-view Nordeste FC e o Tik Tok, aplicativo gratuito em todo o Brasil.

A principal maneira de acompanhar o futebol da Copa do Nordeste é através do canal SBT. A emissora promete transmitir um jogo por rodada, sempre o de maior destaque seja ele clássico ou não, na faixa da tarde e a noite nos canais e afiliadas ao vivo.

A emissora transmite o confronto somente para os estados que envolvem a partida, ou seja, o jogo do Bahia contra o Sampaio Corrêa só terá transmissão na Bahia e Maranhão.

Outra opção é acompanhar através do PPV do Nordeste FC. Para tornar-se assinantes, basta acessar o site (www.nordestefc.com.br) ou aplicativo e assinar pelos valores de R$23,90 mensalmente e R$59,90 com todos os jogos disponíveis durante toda a temporada até a final.

Na televisão fechada, o canal ESPN também está disponível para quem já está acostumado com a emissora. Também com um jogo por rodada, as partidas são transmitidas para todos os estados. O mesmo acontece com o Star +, serviço de streaming para assinantes que reproduz o conteúdo.

A única opção totalmente gratuita para assistir é o Tik Tok, aplicativo para smartphone que dá o direito do torcedor ver onde e como quiser. Basta acessar a Play Store ou Apple Store, criar a sua conta e procurar pelo jogo.

