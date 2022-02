Jogos de hoje na TV e online: onde assistir futebol – 20/02/22

Encerrando o fim de semana, o domingo em 20 de fevereiro de 2022 apresenta uma programação diversa com futebol nacional e internacional para o torcedor assistir durante a manhã, dia e noite. A seguir, veja quais são os jogos de hoje ao vivo na TV e os horários.

Copa do Nordeste

CSA x Náutico – 16h – PPV do Nordeste FC

Globo x Altos – 16h – PPV do Nordeste FC

Sergipe x CRB – 18h30 – PPV do Nordeste FC

Sampaio Corrêa x Floresta – 18h30 – PPV do Nordeste FC

Supercopa do Brasil

Atlético-MG x Flamengo – 16h – Globo e SporTV

Campeonato Paulista

Água Santa x Mirassol – 11h – TV Paulistão Play e Premiere

Santos x São Paulo – 18h30 – Record, TV Paulistão Play e Premiere

Inter de Limeira x Ferroviária – 20h30 – TV Paulistão Play e Premiere

Novorizontino x RB Bragantino – 20h30 – TV Paulistão Play e Premiere

Campeonato Paulista A2

Monte Azul x Taubaté – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Juventus x Audax – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Linense x Portuguesa – 11h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

RB Brasil x São Bento – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Velo Clube x Rio Claro – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

Votuporanguense x São Bernardo – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Bandeirante de Birigui x Rio Preto – 18h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Bangu – 11h – PPV do Cariocão Play

Portuguesa x Madureira – 15h30 – Record, Twich e PPV do Cariocão Play

Audax x Vasco – 18h30 – PPV do Cariocão Play

Campeonato Gaúcho

Brasil de Pelotas x Ypiranga – 16h – Portal GE

Caxias x Novo Hamburgo – 19h – Portal GE

São José x Internacional – 20h30 – SporTV e Premiere

Campeonato Mineiro

Patrocinense x Tombense – 11h – TV da Federação Mineira de Futebol

Cruzeiro x Villa Nova – 11h – O Tempo Sports

Campeonato Baiano

Barcelona de Ilhéus x Bahia de Feira – 16h – TVE Bahia e Youtube da TVE

Campeonato Catarinense

Próspera x Joinville – 16h – TV N Sports

Chapecoense x Camboriú – 17h – TV N Sports

Brusque x Barra – 19h – TV N Sports

Campeonato Paranaense

São Joseense x Rio Branco – 15h30 – TV N Sports

Paraná x Coritiba – 16h – TV N Sports

União x Maringa – 19h – TV N Sports

Operário x Maringa – 19h – TV N Sports

Campeonato Goiano

Jataiense x Goiás – 15h30 – Eleven Sports

Anápolis x Morrinhos – 16h – Eleven Sports

Goianésia x Grêmio Anápolis – 16h – Eleven Sports

CRAC x Aparecidense – 16h – Eleven Sports

Goiatuba x Iporá – 19h – Eleven Sports

Campeonato Amazonense

Operário x Iranduba – 15h30 – Barezão Play

Fast Clube x Manauara – 15h30 – Barezão Play

Manaus x JC – 15h30 – Barezão Play

Campeonato Paraense

Caeté x Bragantino – 15h30 – Eleven Sports

Independente x Tuna Luso – 16h – Eleven Sports

Águia de Marabá x Castanhal – 17h – Eleven Sports

Paysandu x Remo – 17h – TV Cultura (PA) e Youtube

Campeonato Mato-Grossense

Operário x Ação – 10h – Eleven Sports

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Naviairense x Aquidauense – 16h – Eleven Sports

Coxim Atlético Clube x Dourados – 16h – Eleven Sports

Operário MS x Costa Rica – 16h -Eleven Sports

Campeonato Pernambucano

Caruaru City x Retrô – 16h – Premiere

Campeonato Piauiense

Flamengo x Fluminense – 09h – Eleven Sports

Corisabbá x River – 15h45- Eleven Sports

Campeonato Potiguar

ABC x Força e Luz – 16h – Eleven Sports

Assu x América-RN – 16h – Eleven Sports

Campeonato Rondoniense

Real Ariquemes x Genus – 15h45 – Eleven Sports

União Cacoalense x Rondoniense – 16h – Eleven Sports

Campeonato Sergipano

Boca Júnior x América de Própria – 15h15 – Eleven Sports

Maruinense x Itabaiana – 16h – Eleven Sports

Campeonato Acreano

Vasco x Náuas – 18h – Eleven Sports

Amistoso Feminino de futebol

Inglaterra x Espanha – 12h15 – ESPN

Canadá x Alemanha – 17h – Star +

Libertadores Sub-20

Guaraní x Caracas – 17h – Youtube da Libertadores

Independente del Valle x Peñarol – 20h – Youtube da Libertadores

Campeonato Inglês

Leeds x Manchester United – 11h – Star +

Wolves x Leicester – 13h30 – ESPN 4

Campeonato Espanhol

Espanyol x Sevilla – 10h – ESPN

Valencia x Barcelona – 12h15 – ESPN

Betis x Mallorca – 14h30 – ESPN 2

Ath. Bilbao x Real Sociedad – 17h – ESPN 4

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Sporting Gijón x Ponferradina – 14h15 – Star +

Huesca x Lugo – 14h15 – Star +

Campeonato Italiano

Fiorentina x Atalanta – 08h30 – ESPN 2

Venezia x Genoa – 11h – ESPN 4

Inter de Milão x Sassuolo – 14h30 – Star +

Udinese x Lazio – 16h45 – Star +

Campeonato Alemão

Bayern de Munique x Greuther Furth – 11h30 – BAND e OneFootball

Borussia Dortmund x Borussia Monc. – 13h30 – OneFootball

Hertha Berlin x RB Leipzig – 15h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

St. Pauli x Hannover – 09h30 – OneFootball

Fortuna Dusseldorf x Erzgebirge Aue – 09h30 – OneFootball

Darmstadt x Hansa Rostock – 09h30 – OneFootball

Campeonato Francês

Nice x Angers – 09h30 – Star +

Saint-Étienne x RC Strasbourg – 11h – Sem transmissão

Rennes x Troyes – 11h – Sem transmissão

Reims x Stade Brestois – 11h – Sem transmissão

Lorient-Bretagne x Montpellier – 11h – Sem transmissão

Bordeaux x Monaco – 13h05 – ESPN 3

Olympique x Clermont – 16h45 – ESPN 2

Campeonato Português

Marítimo x Famalicão – 12h30 – Sem transmissão

Sporting x Estoril – 15h – ESPN

Moreirense x Porto – 17h – Star +

Tondela x Braga – 17h45 – Sem transmissão

Campeonato Argentino

Platense x Sarmiento – 17h – Star +

Boca Juniors x Rosario Central – 19h15 – ESPN 4

Newell’s Old Boys x River Plate – 21h30 – ESPN 4

Campeonato Escocês

Dundee United x Rangers – 09h – Star +

Campeonato Belga

Royal Antwerp x Mechelen – 09h30 – Star +

Anderlecht x Genk – 14h30 – Star +

Campeonato Holandês

Feyenoord x Cambuur – 103h0 – Star +

PSV x Heerenveen – 12h45 – Star +

Campeonato Turco

Fenerbahce x Hatayspor – 13h – Dazn

Campeonato Equatoriano

Orense x Aucas – 16h – Star +

Guayaquil City x Deportivo Cuenca – 18h30 – Star +

She Believes Cup

Estados Unidos x Nova Zelândia – 17h15 – Star +

República Tcheca x Islândia – 20h15 – Star+

Campeonato Peruano

Alianza Lima x Carlos Manucci – 17h30 – Star +

Eliminatórias da Copa Feminina

Ilhas Virgens x Costa Rica – 18h – Star +

Belize x Panamá – 18h – Star+

Antigua e Barbuda x México – 18h – Star +

Campeonato Chileno

Universidad Católica x Curicó Unido – 20h30 – Estádio TNT

Campeonato Uruguaio – Jogos de hoje na TV

Nacional x Liverpool – 20h – Star +

Campeonato da Coréia do Sul

Ulsan Hyundai FC x Gimcheon Sangmu FC – 04h30 – OneFootball

Campeonato Austríaco – Jogos de hoje na TV

SK Austria Klagenfurt x SCR Altach – 10h30 – OneFootball

RB Salzburg x Wolfsberger AC -10h30 – OneFootball

Sk Sturm x Rapid Vienna – 13h – OneFootball

Campeonato Eslovaco – Jogos de hoje na TV

FK Mlada Boleslav x FC Slovan – 11h – OneFootball

FK Teplice x MFK Karvina – 11h – OneFootball

FK Jablonec x AC Sparta Praga – 11h – OneFootball

SK Slavia Praga x Bohemian Praga – 14h – OneFootball

Campeonato Polonês – Jogos de hoje na TV

KS Gornik x RSK Rakow – 11h – OneFootball

KS Lechia x KKS Lech Poznan – 13h30 – OneFootball

