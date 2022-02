Jogos da Copa do Nordeste hoje: horários de quarta-feira – 09/02

A Copa do Nordeste apresenta nesta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, duas partidas pela fase de grupos na competição regional de rodadas diferentes. Cada um dos confrontos apresenta transmissão ao vivo então, por isso, saiba onde assistir e quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje.

Jogos da Copa do Nordeste hoje

Dois jogos serão realizados nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, em rodadas distintas pela fase de grupos da Copa do Nordeste na temporada. Divididas em dois grupos, cada equipe enfrenta o adversário da chave ao lado onde, ao fim da competição, apenas os quatro primeiros avançam.

Em partida atrasada da primeira rodada, o Ceará recebe o time do Globo, do Rio Grande do Norte, em combate que promete ter muito bom futebol. O elenco de Fortaleza precisa da vitória para assumir a liderança do grupo B, enquanto os visitantes temem ficarem de fora da classificação da etapa eliminatória.

Do outro lado, o confronto é entre CRB e Campinense pela terceira rodada. O elenco da Paraíba, anfitrião no jogo de hoje, está em sétimo lugar pelo grupo A tentando escapar de todas as formas da parte de baixo, enquanto o elenco de Alagoas pretende dar o seu melhor nos gramados desta quarta-feira já que tem a oportunidade de se aproximar da liderança se vencer o jogo.

Dessa maneira, confira onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje.

Ceará x Globo – 19h30 – PPV do Nordeste FC

Campinense x CRB – 19h30 – PPV do Nordeste FC

+ Jogos de hoje, quarta-feira: onde assistir ao vivo futebol e horários

Onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje?

Os jogos da Copa do Nordeste na temporada 2022 vão passar no SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), Tik Tok (Aplicativo) e no Nordeste FC (Pay-per-view), com transmissão completa em todas as rodadas da competição para os torcedores.

Somente nos estados do Nordeste, o SBT vai transmitir um jogo por rodada sempre aos sábados, na faixa da tarde ou então pela noite, da Lampions League ao público. Se o jogo em questão é entre times da Bahia, então o jogo será transmitido apenas no estado da Bahia, por exemplo.

Outra opção disponível somente para assinantes da TV por assinatura é o canal ESPN. A emissora da Disney se propõe a passar um jogo por rodada, também aos fins de semana.

Se o torcedor prefere acompanhar de maneira online todos os jogos da Copa do Nordeste, então deve assinar o Nordeste FC, o pay-per-view por assinatura responsável por transmitir todos os confrontos da competição. O serviço está disponível por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 todos os jogos da temporada.

A única opção gratuita é o Tik Tok, o aplicativo para smartphone que dá o direito do torcedor de assistir onde e como quiser. Basta acessar a Play Store ou Apple Store, procurar pelo aplicativo, criar a sua conta e procurar pelo jogo indicado.

Relembre como foi o sorteio que definiu os grupos da Copa do Nordeste.