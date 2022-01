Jogos da Copinha 2022 hoje: onde assistir ao vivo nesta segunda – 03/01

A primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior torneio das categorias de base, começou com todo o vapor. Nesta segunda-feira, 03 de janeiro de 2022, mais confrontos serão realizados para o torcedor acompanhar as suas equipes favoritas. Confira quais são os jogos da Copinha 2022 hoje e onde assistir ao vivo.

Quais são os jogos de hoje da Copinha 2022

Catorze jogos da primeira rodada serão realizados nesta segunda-feira, 03/01, ao vivo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base no país. Equipes dos grupos 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 entram em campo para disputar os três pontos enquanto tentam avançar de fase.

Pelo grupo 8, o Santos entra em campo no período da noite para enfrentar o Operário, enquanto o Grêmio, no grupo 10, tem o Mixto pela frente.

Confira todos os jogos de hoje da Copa São Paulo 2022, segunda-feira, e onde assistir ao vivo.

GRUPO 7 (Cravinhos):

Comercial x Nova Iguaçu – 13h – Eleven Sports

Criciúma x Chapadinha – 15h15 – Eleven Sports

GRUPO 8 (Araraquara):

Ferroviária x Rondoniense – 19h30 – Eleven Sports

Santos x Operário – 21h45 – SporTV

GRUPO 9 (Iacanga):

União Iacanga x Novorizontino – 13h – Eleven Sports

Santa Cruz x União ABC – 15h15 – Eleven Sports

GRUPO 10 (Jaú):

XV de Jaú x Castanhal – 17h15 – SporTV

Grêmio x Mixto – 19h30- SporTV

GRUPO 11 (São Carlos):

São Carlos x São Carlense – 17h – Eleven Sports

América-MG x Falcon – 19h15 – Eleven Sports

GRUPO 12 (Araras):

União São João x Velo Clube – 13h – Eleven Sports

Athletico-PR x Taquarussú – 15h15 – Eleven Sports

GRUPO 14 (Taubaté):

Taubaté x Petrolina – 13h – Eleven Sports

Botafogo x Aparecidense – 15h15 – SporTV

Como assistir aos jogos da Copa São Paulo Júnior 2022?

Os canais SporTV, Premiere, e os serviços de streaming Eleven Sports são os responsáveis por transmitir ao público os jogos da competição de futebol de base. Saiba como assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

– 39 / 439 OI – 39

– 39 VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

– 39 / 339 / 819 / 539 CLARO TV – 39 / 539

– 39 / 539 DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Eleven Sports

De maneira gratuita, os internautas tem a oportunidade de acompanhar os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou Sub-20, em 2022 através do portal Eleven Sports (www.elevensports.pt).

Para ter acesso, basta abrir o link e procurar pela partida que deseja assistir.

