Jogos de hoje ao vivo: horários e onde assistir nesta segunda (15/11)

Começando a semana com muito futebol, a segunda-feira, 15 de novembro de 2021, traz muitos jogos tanto no nacional como no internacional para acompanhar ao vivo na televisão ou online. Aqui estão todos os jogos de hoje que estão sendo exibidos ao vivo.

Jogos de hoje, segunda-feira, 15 de novembro de 2021

Brasileirão Série B

Botafogo x Operário – 16h – Premiere

Londrina x Ponte Preat – 16h – SporTV 3 e Premiere

Brusque x CRB – 16h – SporTV 2 e Premiere

Náutico x Sampaio Corrêa – 18h – SporTV 3 e Premiere

Vila Nova x Vasco – 18h – Premiere

Remo x Goiás – 20h – SporTV e Premiere

Libertadores Feminina

Ferroviária x Santa Fé – 17h30 – Fox Sports e Facebook da Libertadores

Campeonato Paraibano Segunda Divisão

Confiança-PB x Desportiva Guarabira – 15h – Eleven Sports

Femar x CSP – 15h – Eleven Sports

Auto Esporte x Internacional-PB – 15h – Eleven Sports

Campeonato Rondoniense Segunda Divisão

Genus x Pimentense – 15h30 – Eleven Sports

Copa do Brasil Sub-17

Flamengo x São Paulo – 17h – SporTV e Eleven Sports

Copa Santa Catarina

Figueirense x Juventus-SC – 15h – PPV da Figueirense TV

Eliminatórias da Copa na Europa – Transmissões dos jogos de hoje ao vivo

Escócia x Dinamarca – 16h45 – Estádio TNT

Suíça x Bulgária – 16h45 – Estádio TNT

San Marino x Inglaterra – 16h45 – Space e Estádio TNT

Irlanda do Norte x Itália – 16h45 – TNT e Estádio TNT

Israel x Ilhas Faroé – 16h45 – Estádio TNT

Áustria x Moldávia – 16h45 – Estádio TNT

Polônia x Hungria – 16h45 – Estádio TNT

Albânia x Andorra – 16h45 – Estádio TNT

Eliminatórias da Copa na África – Transmissões dos jogos de hoje ao vivo

Quênia x Ruanda – 10h – Star +

Namíbia x Togo – 10h – Star +

Níger x Djibuti – 13h – Star +

Guiné-Bissau x Sudão – 13h – Star +

Campeonato Chileno – Transmissões dos jogos de hoje ao vivo

Huachipato x Santiago Wanderers – 17h30 – Estádio TNT

Univ. De Chile x O’Higgins – 20h – Estádio TNT

