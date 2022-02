Saiba quais são os jogos da competição paulista em todas as divisões neste domingo

Jogos de hoje do Paulista 2022: programação de domingo (06/02)

Neste domingo, 6 de fevereiro de 2022, duelos da primeira, segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista vão acontecer ao vivo entre a terceira e a quarta rodada da temporada. Com transmissão tanto pela televisão como online, saiba quais são os jogos de hoje pelo Paulista e o que esperar.

Quais são os jogos de hoje pelo Paulista

Pela terceira e quarta rodada da primeira fase, treze confrontos estão marcados para acontecer neste domingo, 6 de fevereiro, pelas três divisões da temporada no Campeonato Paulista. É importante ressaltar que cada divisão segue o seu calendário e determina horários e módulos diferentes.

Na primeira divisão, ou Série A1, o Santos visita o Guarani neste domingo enquanto busca aumentar o saldo de vitórias para assumir novamente a primeira posição. Do outro lado, o Corinthians enfrenta o Ituano para continuar líder do grupo A logo na primeira fase.

Depois, pela segunda divisão do Paulista, as equipes de RB Brasil, Linense, Portuguesa e São Bento entram em campo pela quarta rodada. Por fim, na Série A3, a terceira rodada conta com três confrontos que promete movimentar a tabela de classificação.

Confira a seguir cada um dos jogos do Paulistão hoje e onde assistir.

CAMPEONATO PAULISTA

Mirassol x Santo André – 11h – Premiere e TV Paulistão Play

Guarani x Santos – 16h – Record, Premiere e TV Paulistão Play

Ituano x Corinthians – 18h30 – HBO Max e Estádio TNT

Ferroviária x RB Bragantino – 20h30 – HBO Max, Estádio TNT, Premiere e TV Paulistão Play

Inter de Limeira x Botafogo-SP – 20h30 – Premiere e TV Paulistão Play

CAMPEONATO PAULISTA A2

Linense x Monte Azul – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Lemense x Portuguesa – 11h- TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Bento x Taubaté – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

RB Brasil x Juventus – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Velo Clube x Portuguesa Santista – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

CAMPEONATO PAULISTA A3

Matonense x USAC – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Votuporanguense x Barretos – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Bandeirante de Birigui x São Bernardo – 18h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir os jogos do Paulistão?

Existem diferentes opções para o torcedor acompanhar o Campeonato Paulista este ano. Na televisão aberta, diferente dos anos anteriores, agora é a Record quem vai transmitir ao vivo os jogos.

Sempre de quarta-feira e domingo, no horário das 9 da noite e 4 da tarde respectivamente, a emissora transmite um jogo por rodada para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No pay-per-view do Premiere, os jogos do Paulistão também estarão disponíveis. No entanto, é preciso ficar atento para saber quais, já que a própria Federação Paulista de Futebol é quem determina o calendário de confrontos e transmissões.

No streaming, as plataformas HBO Max, Estádio TNT e TV Paulistão Play disponibilizam através de assinaturas um ou até dois confrontos por rodada do Paulistão na temporada. Basta acessar o portal ou até mesmo aplicativo, fazer a sua conta e escolher o melhor plano.

A última opção, também online, é canal do Paulistão no Youtube, sendo outra maneira, além da TV aberta, de acompanhar de graça.

