Jogos de hoje: onde assistir futebol neste domingo na TV – 06/02/2022

Neste domingo, 6 de fevereiro de 2022, uma programação completa de duelos no futebol nacional e internacional será realizada durante a manhã, tarde e a noite no cenário esportivo para o torcedor acompanhar tanto pela TV como no online. A seguir, confira quais são os jogos de hoje e onde assistir.

Jogos de hoje na TV – Domingo 06/02/2022

Os torneios estaduais seguem em todo o vapor no Brasil, onde cada uma das equipes em seu estado disputam os três pontos para chegar até a parte de cima da classificação e, por fim, avançar até a fase eliminatória onde vão se enfrentar em busca do prêmio.

No futebol internacional, entretanto, os campeonatos internacionais estão de volta após a pausa de uma semana pós Eliminatórias. Agora, vão com tudo para garantir o show nos gramados.

Confira a seguir quais são os jogos de hoje.

Copa do Nordeste

Sergipe x Altos – 16h – PPV do Nordeste FC

Globo x Botafogo-PB – 16h – PPV do Nordeste FC

Supercopa do Brasil Feminino

Corinthians x Palmeiras – 10h30 – Globo e SporTV

Flamengo x Esmac – 10h30 – Globo e SporTV 3

Campeonato Paulista

Mirassol x Santo André – 11h – Premiere e TV Paulistão Play

Guarani x Santos – 16h – Record, Premiere e TV Paulistão Play

Ituano x Corinthians – 18h30 – HBO Max e Estádio TNT

Ferroviária x RB Bragantino – 20h30 – HBO Max, Estádio TNT, Premiere e TV Paulistão Play

Inter de Limeira x Botafogo-SP – 20h30 – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Linense x Monte Azul – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Lemense x Portuguesa – 11h- TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Bento x Taubaté – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

RB Brasil x Juventus – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Velo Clube x Portuguesa Santista – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

Matonense x USAC – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Votuporanguense x Barretos – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Bandeirante de Birigui x São Bernardo – 18h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Carioca

Madureira x Vasco – 15h30 – PPV do Carioca

Flamengo x Fluminense – 16h – Record, PPV do Carioca, Youtube e Twitch

Portuguesa x Bangu – 19h – PPV do Carioca

Campeonato Mineiro

Atlético-MG x Patrocinense – 11h – Premiere

URT x Uberlândia – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Tombense x Villa Nova – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Gaúcho

Caxias x Brasil de Pelotas – 16h – Portal Globo GE

União Frederiquense x Juventude – 18h30 – Premiere

Novo Hamburgo x São Luiz – 19h – Portal Globo GE

São José x Aimoré – 19h – Portal Globo GE

Grêmio x Guarany – 19h30 – Premiere

Campeonato Catarinense

Marcílio Dias x Joinville – 16h – TV NSports

Hercílio Luz x Figueirense – 16h – TV NSports

Juventus x Barra – 19h – TV NSports

Camboriú x Concórdia – 19h – TV NSports

Campeonato Paranaense

Rio Branco x Maringá – 16h – TV NSports

Cianorte x Azuriz – 16h – TV NSports

FC Cascavel x Londrina – 19h – TV NSports

Athletico-PR x União – 19h – TV NSports

Campeonato Amazonense

Iranduba x Penarol – 15h – Barezão Play

Operário x Nacional – 15h30 – Barezão Play

Manauara x Cliper – 15h30 – Barezão Play

Campeonato Baiano

Unirb x Jacuipense – 16h – TV E (BA) e Youtube da TVE

Doce Mel x Conquista – 18h30 – TV E (BA) e Youtube da TVE

Campeonato Brasiliense

Brasiliense x Luziânia – 10h30 – Youtube do Brasiliense

Paranoá x Santa Maria – 10h30 – Eleven Sports

Gama x Atlético Taguatinga – 15h30 – Eleven Sports

Ceilândia x Unaí – 16h – Eleven Sports

Campeonato Goiano

Jataiense x Goianésia – 15h30 – Eleven Sports

Iporá x Goiatuba – 15h30 – Eleven Sports

Morrinhos x Goiás – 16h – Eleven Sports

Anápolis x Grêmio Anápolis – 16h – Eleven Sports

Campeonato Maranhense

Tuntum x São José – 15h30 – Youtube da TV FMF

Cordino x Moto Club – 15h30 – Youtube da TV FMF

Campeonato Mato-Grossense

Academia x Sorriso – 17h -Eleven Sports

Dom Bosco x Luverdense – 17h – Eleven Sports

Nova Mutum x Ação – 17h – Eleven Sports

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Coxim x Aquidauaense – 16h – Eleven Sports

Operário x Comercial – 17h – Eleven Sports

Águia Negra x Dourados – 18h – Eleven Sports

Campeonato Paraense

Amazônia x Tuna Luso – 09h30 – Eleven Sports

Paragominas x Bragantino – 16h – Eleven Sports

Itupiranga x Remo – 16h – TV Cultura (PA) e Youtube da TV Cultura

Campeonato Paraibano

CSP x Campinense – 16h – PPV do Jornal da Paraíba

Campeonato Pernambucano

Santa Cruz x Íbis – 16h – Premiere

Salgueiro x Sete de Setembro – 16h – Premiere

Campeonato Piauiense

4 De Julho x River – 09h – Eleven Sports

Campeonato Potiguar

América-RN x Força e Luz – 16h – Eleven Sports

Campeonato Tocantinense

Paraíso x União Araguaiense – 16h – Eleven Sports

Copa Alagoas

Coruripe x CSE – 16h – Eleven Sports

Libertadores Sub-20

LDU x Internacional – 17h – Youtube da Libertadores

Peñarol x Millionarios – 19h30 –Youtube da Libertadores

Mundial de Clubes

Al Hilal x Al Jazira – 13h30 – BAND e BandSports

Copa da Inglaterra

Liverpool x Cardiff – 09h – ESPN

Nottingham Forest x Leicester – 13h – ESPN 4

Bournemouth x Boreham Wood – 15h30 – Star +

Copa Africana de Nações

Senegal x Egito – 16h – BAND

Campeonato Espanhol

Valencia x Real Sociedad – 10h – ESPN 2

Barcelona x Atlético de Madrid – 12h15 – ESPN

Betis x Villarreal – 14h30 – ESPN

Real Madrid x Granada – 17h – Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Fuenlabrada x Real Valladolid – 10h – Star +

Amorebita x Real Oviedo – 10h – Star +

Huesca x Mirandés – 14h15 – Star +

Campeonato Francês

Lorient-Bretagne x Lens – 09h – Star +

Reims x Bordeaux – 11h – Sem transmissão

Nice x Clermont – 11h – Sem transmissão

Troyes x Metz – 11h – Sem transmissão

RC Strasbourg x Nantes – 11h – Sem transmissão

Rennes x Stade Brestois – 13h – Star +

Lille x PSG – 16h45 – ESPN

Campeonato Italiano

Atalanta x Cagliari – 08h30 – Star +

Sampdoria x Sassuolo – 11h – Star +

Venezia x Napoli – 11h – ESPN 4

Bologna x Empoli – 11h – Star +

Udinese x Torino – 14h – Star +

Juventus x Verona – 16h45 – Star +

Campeonato Italiano Feminino

Hellas Verona x Juventus – 10h30 – Star +

Campeonato Alemão

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen – 11h30 -BAND e OneFootball

Wolfsburg x Greuther Furth – 13h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Darmstadt x Hamburgo – 09h30 – OneFootball

Holstein Kiel x Fortuna Dusseldorf – 09h30 – OneFootball

Dynamo Dresden x Hansa Rostock – 09h30 – OneFootball

Campeonato Holandês

Feyenoord x Sparta Roterdã – 08h15 – Star +

Ajax x Heracles – 12h45 – ESPN 2

Campeonato Português

Boavista x Vizela – 12h30 – Sem transmissão

Gil Vicente x Santa Clara – 12h30 – Sem transmissão

Arouca x Porto – 15h – ESPN 4

Sporting x Famalicão – 17h30 – ESPN 4

Copa da Ásia Feminina

China x Coréia do Sul – 08h – Star +

Campeonato Belga

Club Brugge x Gent – 09h30 – Star +

Anderlecht x Eupen – 14h30 – Star +

Genk x Zult Waregem – 17h – Star +

Superliga Feminina da Inglaterra

Chelsea x Manchester City – 09h30 – Star +

Campeonato Escocês

Montherwell x Celtic – 10h30 – Star +

Campeonato Chileno

Union La Calera x Universidad De Chile – 18h – Estádio TNT

Colo-Colo x Everton – 20h30 – Estádio TNT

Campeonato Uruguaio – Jogos de hoje na TV

Nacional x Dep. Maldonado – 20h – Star +

Amistoso – Jogos de hoje na TV

Delfín x Universidad Católica – 20h – Star +

