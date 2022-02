Jogos de hoje do Paulistão 2022: horário e onde assistir ao vivo (23/02)

Segunda e terceira divisão apresentam partidas no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, pela temporada com transmissão ao vivo de cada um dos duelos. Saiba a seguir quais são os jogos de hoje Paulistão 2022, horários e onde assistir.

Quais são os jogos de hoje do Paulistão 2022

Apensa partidas da segunda e terceira divisão estão no calendário de futebol nesta quarta-feira para o torcedor acompanhar de pertinho entre as transmissões.

As equipes da primeira divisão retornam aos gramados somente no fim de semana. Acompanhe a seguir todos os jogos de hoje no Paulistão.

Campeonato Paulista A2

Juventus x Velo Clube – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Rio Claro x Linense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

RB Brasil x São Caetano – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Audax x Primavera – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Bento x Lemense – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa Santista x Taubaté – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa x XV de Piracicaba – 20h – Youtube do Paulistão

Campeonato Paulista A3

Capivariano x Bandeirante de Birigui – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Bernardo x São José – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Matonense x Olímpia – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Rio Preto x Noroeste – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Sertãozinho x Desportivo Brasil – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Marília x Votuporangunese – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Barretos x Nacional – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Comercial x USAC- 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos do futebol hoje

Os jogos da segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista possuem transmissão somente de maneira online, ou seja, só é possível acompanhar as partidas ao vivo pela internet, seja por streaming ou de maneira gratuita no Youtube.

Os canais Paulistão Play e Eleven Sports, através de streaming, disponibilizam por assinatura as partidas de ambos os campeonatos. Já no Youtube, um jogo por rodada é passado de graça aos internautas.

No entanto, isso só acontece para as duas divisões inferiores, já que a primeira divisão do Paulista tem transmissão pela Record, na TV aberta, e através das plataformas HBO Max, Estádio TNT, Paulistão Play e também pelo Youtube de graça.

Na TV aberta, a Record é quem manda nas transmissões. O canal e suas afiliadas passam de quartas e domingos no horário da noite e domingo respectivamente um jogo por rodada para os estados do São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de graça.

No streaming, o HBO Max, Estádio TNT e Paulistão Plat só estão disponíveis para assinantes em todo o Brasil. Para ter acesso, basta entrar no site (www.hbomax.com) (www.estadio.com) (www.paulistaoplay), observar os planos e acompanhar o melhor para o seu bolso.

