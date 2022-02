Jogos de hoje do Paulistão, domingo: onde assistir e horários – 13/02

A sexta rodada do Campeonato Paulista segue neste domingo, 13 de fevereiro de 2022, com duelos entre as três divisões pela quinta e sexta rodada da competição. Confira a seguir quais são os jogos de hoje do Paulistão e onde assistir cada um deles.

Jogos do Paulistão 2022 de hoje

Doze confrontos vão acontecer neste domingo entre a quinta e sexta rodada do Campeonato Paulista pela primeira, segunda e terceira divisão do futebol estadual.

Pela elite, o Santos recebe o Ituano na busca pela melhoria do seu desempenho pelo grupo D, enquanto o São Paulo visita a Ponte Preta, em Campinas, precisando da sua segunda vitória na competição. O grupo tricolor vem de vitória em cima do Santo André na última quinta-feira.

Na segunda divisão, as equipes de Linense, Portuguesa, RB Brasil e Primavera entram em campo, assim como na terceira onde três jogos acontecem.

A seguir, veja quais são os jogos do Paulistão hoje, domingo, e onde assistir.

CAMPEONATO PAULISTA A1

Inter de Limeira x Mirassol – 11h – Premiere e TV Paulistão Play

Santos x Ituano – 16h – Record, Premiere e TV Paulistão Play

Ponte Preta x São Paulo – 18h30 – HBO Max e Estádio TNT

São Bernardo x RB Bragantino – 20h30 – Premiere, HBO Max, Estádio TNT e TV Paulistão Play

CAMPEONATO PAULISTA A2

Linense x Audax – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

RB Brasil x Portuguesa – 11h – Estádio TNT

Lemense x Primavera – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Velo Clube x Monte Azul – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

CAMPEONATO PAULISTA A3

Votuporanguense x São José – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Matonense x Rio Preto – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Barretos x Bandeirante de Birigui – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir os jogos do Paulistão hoje?

O torcedor pode acompanhar os jogos do Campeonato Paulista através da Record (TV aberta), Paulistão Play (Streaming), Premiere (Pay-per-view), HBO Max e Estádio TNT (Streaming), e Youtube (Site de vídeos gratuito).

Seis opções estão disponíveis para assistir ao vivo cada uma das partidas de perto.

Pela TV aberta, a Record é a nova dona dos direitos de transmissões sempre de quarta-feira e domingo, na faixa da noite e tarde respectivamente, para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, também passa os jogos do Paulistão onde apenas assinantes de operadoras de TV tem acesso, com planos e valores disponíveis pelo site ou aplicativo para compra em diferentes números e cifras (www.premiere.globo.com).

O streaming é a grande novidade este ano. São três opções diferentes para o torcedor escolher: HBO Max e Estádio TNT, da Rede Turner, e TV Paulistão Play. Por fim, o Paulistão no Youtube promete passar um jogo por rodada de graça aos internautas para assistirem como e onde quiserem.

