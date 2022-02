Jogos de hoje, domingo, 13/02/2022: onde assistir e horário do futebol

Domingo, 13 de fevereiro de 2022, é o tradicional dia do futebol para o torcedor. A programação vai contar com disputas nacionais e internacionais durante a manhã, tarde e noite com transmissão ao vivo tanto pela televisão como também online, apresentando jogos que prometem dar emoção ao dia. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje e onde assistir.

Jogos de hoje na TV – Domingo 13/02/2022

Supercopa do Brasil Feminina

Corinthians x Grêmio – 10h30 – Globo e SporTV

Copa do Nordeste

Floresta x Campinense – 15h – PPV do Nordeste FC

Sousa x Sergipe – 16h – PPV do Nordeste FC

CRB x CSA – 18h30 -PPV do Nordeste FC

Campeonato Paulista

Inter de Limeira x Mirassol – 11h – Premiere e TV Paulistão Play

Santos x Ituano – 16h – Record, Premiere e TV Paulistão Play

Ponte Preta x São Paulo – 18h30 – HBO Max e Estádio TNT

São Bernardo x RB Bragantino – 20h30 – Premiere, HBO Max, Estádio TNT e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Linense x Audax – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

RB Brasil x Portuguesa – 11h – Estádio TNT

Lemense x Primavera – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Velo Clube x Monte Azul – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

Votuporanguense x São José – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Matonense x Rio Preto – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Barretos x Bandeirante de Birigui – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Carioca

Audax Rio x Boavista – 15h30 – PPV do Cariocão Play

Fluminense x Portuguesa – 16h – Record, PPV do Cariocão Play e Twitch

Flamengo x Nova Iguaçu – 19h – PPV do Cariocão Play

Vasco x Botafogo – 20h – PPV do Cariocão Play

Campeonato Mineiro

Caldense x Pouso Alegre – 11h – TV da Federação Mineira de Futebol

Uberlândia x URT – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Gaúcho

Brasil de Pelotas x Novo Hamburgo – 16h – Portal GE

São José x Ypiranga – 19h – Portal GE

Grêmio x Juventude – 19h – Premiere

Campeonato Catarinense

Marcílio Dias x Concórdia – 16h – TV NSports

Hercílio Luz x Camboriú – 16h – TV NSports

Próspera x Barra – 16h – TV NSports

Chapecoense x Figueirense – 16h – TV NSports

Juventus x Brusque – 19h – TV NSports

Campeonato Paranaense

São Joseense x Maringá – 15h30 – TV NSports

Cianorte x Operário – 16h – TV NSports

Coritiba x FC Cascavel – 18h30 – TV NSports

União x Rio Branco – 19h – TV NSports

Azuriz x Athletico-PR – 20h – TV ALEP (PR) e TV NSports

Campeonato Alagoano

Cruzeiro x Desportivo Aliança – 16h – Eleven Sports

Campeonato Baiano

Vitória da Conquista x Vitória – 16h – TVE BA e Youtube da TVE

Campeonato Brasiliense

Santa Maria x Taguatinga – 10h30 – Eleven Sports

Gama x Brasília – 15h30 – Eleven Sports

Brasiliense x Ceilândia – 16h – Youtube do Brasiliense

Campeonato Amazonense

Fast x Iranduba – 15h30 – Barezão Play

Manaus x Cliper – 15h30 – Barezão Play

São Raimundo x Nacional – 15h30 – Barezão Play

Campeonato Goiano

Jataiense x Anápolis – 15h30 – Eleven Sports

Iporá x Vila Nova – 15h30 – Eleven Sports

Morrinhos x Grêmio Anápolis – 16h – Eleven Sports

CRAC x Goaituba – 16h – Eleven Sports

Campeonato Capixaba

Rio Branco VN x Estrela do Norte – 16h – Eleven Sports

Campeonato Mato-Grossense

Nova Mutum x Rondonópolis – 17h – Eleven Sports

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Chapadão x União/ABC – 10h – Eleven Sports

Costa Rica x Comercial – 16h – Eleven Sports

Doudas x Aquidauaense – 17h – Eleven Sports

Águia Negra x Naviraiense – 18h – Eleven Sports

Campeonato Paraense

Tapajós x Paysandu – 09h30 – TV Cultura (PA) e Youtube da TV Cultura

Amazônia Independente x Caeté – 09h30 – Eleven Sports

Remo x Tuna Luso – 18h – TV Cultura (PA) e Youtube da TV Cultura

Campeonato Paraíbano

São Paulo Crystal x Atlético-PB – 16h – PPV do Jornal da Paraíba

Campeonato Acreano

Rio Branco x Adesg – 15h – Eleven Sports

Humaitá x Independência – 17h – Eleven Sports

Campeonato Pernambucano

Sport x Afogados – 17h – Premiere

Campeonato Piauiense

Corisabbá x 4 de julho – 15h45 – Eleven Sports

Oeirense x Altos – 16h – Eleven Sports

Campeonato Potiguar

América-RN x Potyguar – 16h – BAND (RN) e Youtube da BAND

Assu x Força e Luz – 16h – Eleven Sports

Campeonato Sergipano

Atlético Gloriense x Boca Júnior – 16h – Eleven Sports

Itabaiana x Confiança – 16h30 – Eleven Sports

Campeonato Tocantinense

Paraíso x Bela Vista – 16h – Eleven Sports

Campeonato Inglês

Tottenham x Wolves – 11h – ESPN

Newcastle x Aston Villa – 11h – ESPN 4

Burnley x Liverpool – 11h – Star +

Leicester x West Ham – 13h30 – ESPN

Campeonato Inglês Feminino

Manchester City x Manchester United – 09h30 – ESPN 2

Campeonato Inglês Terceira Divisão

Sheffield Wednesday x Rotherham – 09h – Star +

Campeonato Italiano

Milan x Sampdoria – 08h30 – ESPN

Verona x Udinese – 11h – Star +

Genoa x Salernitana – 11h – Star +

Empoli x Cagliari – 11h – Star +

Sassuolo x Roma – 14h – ESPN 4

Atalanta x Juventus – 16h45 – ESPN

Campeonato Italiano Feminino

Juventus x Inter de Milão – 10h30 – Star +

Campeonato Espanhol

Alavés x Valencia – 10h – Star +

Levante x Betis – 12h15 – Star +

Real Sociedad x Granada – 14h30 – Star +

Espanyol x Barcelona – 17h – Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Alcorcón x Tenerife – 14h15 – Star +

Lugo x Amorbieta – 14h15 – Star +

Campeonato Holandês

RKC x Feyenoord – 10h30 – Star +

Ajax x Twente – 12h45 – ESPN 3

Campeonato Francês

Monaco x Lorient-Bretagne – 09h – ESPN 4

Angers x RC Strasbourg – 11h – Sem transmissão

Clermont x Saint-Étienne – 11h – Sem transmissão

Stade Brestois x Troyes – 11h – Sem transmissão

Nantes x Reims – 11h – Sem transmissão

Lens x Bordeaux – 13h05 – Star +

Metz x Olympique – 16h45 – ESPN 4

Campeonato Alemão

Union Berlin x Borussia Dortmund – 11h30 – BAND

Hoffenheim x Arminia – 13h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Hannover x Damstadt – 09h30 – OneFootball

Fortuna Dusseldorf x Schalke 04 – 09h30 – OneFootball

FC Ingolstadt x Sandhausen – 09h30 – OneFootball

Campeonato Argentino

Racing x Gimnasia y Esgrima – 16h45 – Star +

Platense x Talleres – 19h15 – Star +

Boca Juniors x Colon – 21h30 – ESPN 4

Campeonato Belga

Genk x Standard Liege – 09h30 – Star +

Brugge x Charleroi – 14h30 – Star +

Copa da Escócia

Arbroath x Hibernian – 09h30 – Star +

Celtic x Raith Rovers – 13h – Star +

Libertadores Sub-20

Orense x Newell’s Old Boys – 17h – Youtube da Libertadores

Guarani x U. de Concepcion – 19h30 – Youtube da Libertadores

Campeonato Chileno – Jogos de hoje ao vivo

Desportes La Serena x Colo Colo – 18h – Estádio TNT

Universidad Católica x Unión Española – 20h30 – Estádio TNT

Campeonato Uruguaio – Jogos de hoje ao vivo

Peñarol x Defensor – 20h – Star +

