Quem ganhou o Mundial de Clubes 2022: Chelsea é campeão

O Chelsea é o campeão do Mundial em 2022. Após vencer o Palmeiras por 2 a 1 neste sábado, 12/02, no Mohammed Bin Zayed Stadium, os Blues confirmaram o primeiro título da história na competição da FIFA. Veja como foi o jogo da final de quem ganhou o Mundial de Clubes 2022 e as principais informações.

Quem ganhou o Mundial de Clubes 2022

O Chelsea é quem ganhou o Mundial de Clubes de 2022. Em jogo realizado em Abu Dhabi, no Mohammed Bin Zayed Stadium, contra o Palmeiras em 12/02, os Blues levam o troféu pela primeira vez na história do torneio.

O time campeão do Chelsea, comandado pelo técnico Thomas Tuchel, foi para campo neste sábado com Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Hudson-Odoi; Mount, Havertz, Lukaku

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DO MUNDIAL 2022

A final mais esperada e badalada do momento começou quente. De um lado, o campeão da Libertadores que bateu o Flamengo e, do outro, o vencedor da Champions League que venceu o Manchester City de Pep Guardiola.

A primeira boa chance foi do alviverde com Marcos Rocha logo no primeiro minuto de jogo, com a defesa dos ingleses afastando o perigo. Depois, Azpilicueta respondeu.

O Palmeiras foi responsável pelas principais tentativas na primeira etapa com Dudu, Rony, Scarpa e Raphael Veiga, onde na maioria das vezes o elenco esbarrou no goleiro Mendy ou, então, na própria defesa dos Blues. Porém, não faltou qualidade e bola no pé dos brasileiros.

Do lado do Chelsea, Mount, Azpilicueta, Havertz e Lukaku, que pouco apareceu, foram os melhores em campo neste primeiro tempo. Mesmo com tentativas, o grupo mal apareceu no lado ofensivo até a metade da etapa.

A melhor chance saiu aos 26 minutos em jogada de contra-ataque do Palmeiras, mas acabou mandando a bola ao lado do gol. Dois minutos depois, Veiga tentou abrir o placar, mas foi detido por Rudiger.

No finalzinho do jogo, o Chelsea foi melhor e levou pressão ao goleiro Weverton, que se viu obrigado a realizar boas defesas para impedir o gol dos adversários. Thiago Silva apareceu em duas oportunidades, a primeira em chute na intermediária e a segunda de cabeça, mandando para fora.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DO MUNDIAL

O segundo tempo começou com o Chelsea melhor do que foi no primeiro tempo. Lukaku, camisa 9 do clube inglês, recebeu o cruzamento de Hudson-Odoi e, de cabeça, abriu o placar do jogo, colocando os Blues na frente do resultado.

A partir daí, o grupo inglês passou a pressionar o brasileiro em todos os momentos da partida. No entanto, a final sofreu uma reviravolta quando Thiago Silva, aos 16 minutos, acertou a mão na bola dentro da área e, após o árbitro verificar o VAR e marcar a penalidade. Raphael Veiga, aos 18 minutos, acertou o gol.

Com o empate, o Chelsea passou a buscar espaço, tendo a maior posse de bola da metade da partida até os minutos finais. O Palmeiras, por outro lado, pouco atacou e preferiu

Nos minutos finais, o jogo ficou equilibrado e sem grandes emoções, com os dois times pouco atacando e sem perigo para nenhum dos goleiros. Com o apito final e o empate, a prorrogação foi necessária.

PRORROGAÇÃO DA FINAL DO MUNDIAL

Com o tempo extra necessário, o primeiro tempo pela final do Mundial começou com o Chelsea tendo as melhores chances em campo com Werner, Sarr e Pulisic. Do outro lado, o alviverde pouco levou perigo.

A única boa chance no primeiro tempo de prorrogação que o Palmeiras teve saiu de Rafael Navarro no último minuto, mas ficou impedido.

Começado o segundo tempo da prorrogação, os dois times foram para cima. Havertz caiu em cima do goleiro Weverton, mas a falta foi marcada. Werner, em seguida aos 5 minutos, tentou o chute na área alviverde mas mandou a bola por cima do gol palmeirense.

No entanto, a emoção veio aos 8 minutos após toque de mão de Luan na bola dentro da área. Os jogadores do Chelsea protestaram e, ao checar o VAR, o juiz assinalou a penalidade em favor dos Blues. Havertz cobrou e acertou no cantinho do gol de Werverton, virando o placar em favor dos ingleses.

Mesmo com Deyverson entrando em campo, com Abel Ferreira tentando repetir o feito do final da Libertadores, o Palmeiras não conseguiu reverter o resultado e, ao fim da prorrogação com 2 a 1, o Chelsea conquistou o título Mundial de Clubes da FIFA de 2021.

Tem premiação no Mundial de Clubes?

Além de deixar o gramado como campeão do mundo e levar para casa a tão sonhada taça da FIFA, exemplar espelhada com uma bola de futebol na ponta feita exclusivamente para o vencedor.

Porém, o elenco também ganha um certo valor por vencer a grande final da competição. De acordo com informações do portal CNN Brasil, o vencedor leva 5 milhões de dólares, o mesmo que 25 milhões de reais na cotação atual. O segundo colocado, entretanto, leva aproximadamente R$ 20 milhões.

Já os times eliminados nas semifinais garantem 10 milhões de reais, enquanto o terceiro lugar é de R$10 milhões. Por fim, o quinto colocado leva 7 milhões, o sexto 5 milhões e o último, o Pirae, 259 mil.

Os valores não sofrem alterações pela FIFA desde 2019.

Relembre disputas passadas do Chelsea no Mundial

Esta não foi a primeira vez que o Chelsea disputou o Mundial de Clubes. Em 2012, o time azul ganhou o direito de disputar a competição da FIFA depois de vencer a Champions League contra o Bayern de Munique em maio. No fim do ano, em dezembro, entrou preparado para jogar o Mundial.

Por ser o campeão do Champions, o elenco ganha o direito de começar na semifinal. Assim, venceu o Monterrey por 3 a 1, enfrentando o Corinthians na final. A surpresa veio com o time brasileiro ganhando por 1 a 0 em Yokohama, no Japão.

Agora, os Blues jogaram o Mundial pela segunda vez em sua história e, de quebra, conquistaram o prêmio.

Quais times são campeões do Mundial?

Vinte e sete times já conquistaram o troféu do Mundial de Clubes da FIFA em toda a história. O Real Madrid aparece em primeiro lugar no ranking com sete títulos, enquanto o Milan em vem segundo com quatro na prateleira.

Entre os brasileiros, estão Corinthians, Grêmio, Santos, Flamengo, São Paulo e Internacional. Confira a seguir a lista completa de todos os campeões.

Real Madrid – 7 títulos (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018)

Milan – 4 títulos (1969, 1989, 1990 e 2007)

Bayern de Munique – 4 títulos (1976, 2001, 2013 e 2020)

Barcelona – 3 títulos (2009, 2011 e 2015)

Boca Juniors – 3 títulos (1977, 2000 e 2003)

Inter de Milão – 3 títulos (1964, 1965 e 2010)

Peñarol – 3 títulos (1961, 1966 e 1982)

São Paulo – 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

Ajax – 2 títulos (1972 e 1995)

Corinthians – 2 títulos (2000 e 2012)

Juventus – 2 títulos (1985 e 1996)

Manchester United – 2 títulos (1999 e 2008)

Porto – 2 títulos (1987 e 2004)

Santos – 2 títulos (1962 e 1963)

Chelsea – 1 título (2021)

Liverpool – 1 títulos (2019)

Grêmio 1 títulos (1983)

Flamengo – 1 título (1981)

Internacional – 1título (2006)

Borussia Dortmund – 1 títulos(1997)

Vélez Sarsfield -1 título (1994)

Estrela Vermelha – 1 título (1991)

River Plate – 1 título (1986)

Atlético de Madrid – 1 título (1974)

Estudiantes – 1 título (1968)

Feyenoord – 1 título (1970)

Olimpia – 1 título (1979)

Racing – 1 títulos (1967)

Leia também:

Copa Toyota não é Mundial? Entenda a polêmica