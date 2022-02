Classificação do Paulistão 2022: tabela atualizada após a 5ª rodada

A quinta rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 10/02, com resultados que movimentaram ainda mais a tabela dos quatro grupos da competição. São Paulo e Corinthians venceram, enquanto o Santos ficou no empate. Confira como ficou a classificação do Paulistão em 2022.

O Palmeiras não jogou na rodada já que disputa o Mundial de Clubes em Abu Dhabi.

Classificação atualizada do Paulistão 2022

A classificação entre os quatro grupos do Campeonato Paulista segue acirrada, onde cada resultado entre as rodadas influencia na competição. A temporada se mantém completamente sem favorito até o momento, onde as equipes mostram cada vez mais o futebol exemplar pelo estado.

Dessa maneira, confira como ficou a classificação do Paulistão 2022 atualizada.

GRUPO A

Corinthians: 10 pontos

Inter de Limeira: 5 pontos

Água Santa: 4 pontos

Guarani: 4 pontos

GRUPO B

São Bernardo: 8 pontos

Ferroviária: 6 pontos

São Paulo: 4 pontos

Novorizontino: 1 ponto

GRUPO C

Palmeiras: 10 pontos

Mirassol: 8 pontos

Ituano: 8 pontos

Botafogo-SP: 8 pontos

GRUPO D

RB Bragantino: 10 pontos

Ponte Preta: 7 pontos

Santos: 6 pontos

Santo André: 5 pontos

Resultados da rodada no Campeonato Paulista

A quinta rodada trouxe resultados que movimentaram a tabela. A bola rolou em sete jogos, já que o confronto entre Palmeiras e Novorizontino aconteceu no começo de janeiro por conta do Palmeiras estar disputando o Mundial de Clubes, em Abu Dhabi.

Confira os resultados da quinta rodada do Paulistão.

Novorizontino 0 x 2 Palmeiras

Água Santa 2 x 2 Ituano

São Paulo 1 x 0 Santo André

RB Bragantino 4 x 1 Inter de Limeira

Ferroviária 1 x 2 Ponte Preta

Santos 1 x 1 São Bernardo

Guarani 0 x 2 Botafogo

Corinthians 2 x 1 Mirassol

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Paulista

As equipes voltam a disputar o Paulistão no próximo sábado, 12 de fevereiro, seguindo até o domingo pela sexta rodada. Apenas catorze times entram em campo

Confira a seguir todos os jogos e horários.

Sábado (12/02):

Botafogo-SP x Água Santa – 16h

Novorizontino x Guarani – 16h

Santo André x Ferroviária – 18h30

Domingo (13/02):

Inter de Limeira x Mirassol – 11h

Santos x Ituano – 16h

Ponte Preta x São Paulo – 18h30

São Bernardo x RB Bragantino – 20h30

