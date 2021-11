Jogos de hoje, domingo: onde assistir e horário do futebol – 28/11

Neste domingo, 28 de novembro de 2021, a programação de futebol vai tomar conta do fim de semana com confrontos pela Série A do Brasileirão e também com o PSG em campo pelo Campeonato Francês. Confira onde assistir aos jogos de hoje ao vivo e como acompanhar cada um deles.

Jogos de hoje, domingo, ao vivo e onde assistir

Brasileirão Série A

Corinthians x Athletico-PR – 16h – Globo (SP, PR, CE, AL) e GE.GLOBO

Atlético-MG x Fluminense – 16h – Globo e Premiere

Internacional x Santos – 19h – Premiere

Brasileirão Série B

Operário x CRB – 16h – Premiere

Remo x Confiança – 16h – Premiere

Avaí x Sampaio Corrêa – 16h – Globo (SC) e SporTV 2

Botafogo x Guarani – 16h – SporTV (Menos RJ) e Premiere

Goiás x Brusque – 16h – Premiere

CSA x Brasil de Pelotas – 16h – Premiere

Londrina x Vasco – 16h – Premiere

Vitória x Vila Nova – 16h – Globo (BA) e Premiere

Brasileirão Sub-20

São Paulo x Internacional – 11h – BAND, SporTV e Eleven Sports

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

América TO x Poços de Caldas – 10h – TV da Federação Mineira de Futebol

Santarritense x Manchester – 10h – TV da Federação Mineira de Futebol

Araxá x Varginha – 10h – TV da Federação Mineira de Futebol

Uberaba x Boston City – 10h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Paraibano Segunda Divisão

CSP x Serrano – 15h – Eleven Sports

Sport x Auto Esporte – 16h – Eleven Sports

Copa Espírito Santo

Nova Venécia x Aster – 15h – TV Educativa ES e Youtube da TV ES

Copa do Nordeste Sub-20

Presidente Médici x Ceará – 15h – PPV do Nordeste FC

Fortaleza x Fluminense-PI – 15h – PPV do Nordeste FC

Torneio Amistoso de Manaus Feminino

Índia x Chile – 18h – Sem transmissão

Brasil x Venezuela – 21h – SporTV

Campeonato Italiano

Udinese x Genoa – 08h30 – Star +

Milan x Sassuolo – 11h – Fox Sports

Spezia x Bologna- 11h – Star +

Roma x Torino – 14h – Star +

Napoli x Lazio – 16h45 – Star +

Campeonato Inglês

Brentford x Everton – 11h – ESPN Brasil

Manchester City x West Ham – 11h – Star +

Leicester x Watford – 11h – Star +

Burnley x Tottenham – 11h – Star +

Chelsea x Manchester United -13h30 – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol

Betis x Levante – 10h – ESPN

Espanyol x Real Sociedad – 12h15 – ESPN

Cádiz x Atlético de Madrid – 14h30 – Fox Sports

Real Madrid x Sevilla – 17h – Fox Sports

Campeonato Francês

Saint-Étienne x PSG – 09h – ESPN Brasil

Lorient-Bretagne x Rennes – 11h – Sem transmissão

Reims x Clermont -11h – Sem transmissão

Bordeaux x Stade Brestois – 11h – Sem transmissão

Monaco x RC Strasbourg – 11h – Sem transmissão

Montpellier x Lyon – 13h – Star +

Olympique x Troyes – 16h45h – Star +

Campeonato Holandês

Sparta Roterdã x Ajax – 08h15 – Fox Sports

Utrecht x Heracles – 10h30 – Sem transmissão

Twente x Feyenoord – 10h30 – Star +

Heerenveen x PSV – 12h45 – Star +

Vitesse x AZ – 16h – Sem transmissão

Campeonato Português

Marítimo x Paços de Ferreira – 12h30 – Star +

Sporting x Tondela – 15h – Star +

Porto x Vitória SC – 17h30 – Star +

Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt x Union Berlin – 11h30 – OneFootball

RB Leipzig x Bayer Leverkusen – 13h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Paderborn x Hansa Rostock – 09h30 – OneFootball

Nuremberg x St. Pauli – 09h30 – OneFootball

Hamburgo x FC Ingolstadt – 09h30 – OneFootball

Campeonato Russo

Club Nizhny x Krylya Sovetov – 08h – Sem transmissão

Rubin x Dínamo Moscow – 10h30 – BandSports

CSKA x Zenit – 14h – BandSports

Campeonato Argentino

Rosario x River Plate – 17h – Fox Sports 2

Defensa y Justicia x Colón – 19h15 – Star +

Argentinos Juniors x Gimnasia – 19h15 – Star +

Boca Juniors x Newell’s Old Boys – 21h30 – Fox Sports

Campeonato Chileno

Santiago Wanderers x Audax Italiano – 12h – Estádio TNT

Colo-Colo x Unión Española – 18h – Estádio TNT

Club Pronvicial x Palestino – 18h – Estádio TNT

Unión La Calera x Club de Desportes La Serena – 18h – Estádio TNT

Universidad Católica x Huachipato – 18h – Estádio TNT

MLS – Jogos de hoje ao vivo

Sporting KC x Real Salt Lake – 17h – Star +

Philadelphia Union x Nashville SC – 19h30 – Fox Sports

USL – Jogos de hoje ao vivo

Tampa B Rowdies x Orange County – 22h30 – ESPN 2

