Jogos de hoje, domingo: onde assistir futebol ao vivo na TV – 12/12

Neste domingo, 12 de dezembro, a grande final da Copa do Brasil vai agitar a tela do Brasil prometendo grande disputa de futebol, além de campeonatos ao redor do mundo como o Francês. Confira todos os jogos de futebol hoje ao vivo para assistir na TV e também online.

Quais são os jogos de futebol hoje?

Copa do Brasil

Atlético-MG x Athletico-PR – 17h30 – Globo, SporTV e Premiere

Brasil Ladies Cup

Internacional x América de Cali – 10h – SporTV 2

Palmeiras x Santos – 14h – SporTV

São Paulo x Ferroviária – 18h – SporTV 2

River Plate x Flamengo – 22h – SporTV

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

América x Varginha – 10h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Paraibano Feminino

Botafogo x VF4 – 09h – Eleven Sports

Campeonato Tocantinense

Palmas x Capital-TO – 16h – Eleven Sports

Gurupi x Interporto – 16h – Eleven Sports

Copa do Nordeste Sub-20

Floresta x Fluminense – 15h – PPV do Nordeste FC

Campeonato Inglês

Burnley x West Ham – 11h – Fox Sports

Leicester x Newcastle – 11h – ESPN

Crystal Palace x Everton – 13h30 – Star +

Campeonato Alemão

Greuther Furth x Union Berlin – 11h30 – OneFootball

Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen – 13h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Karlsruher x Heidenheim – 09h30 – OneFootball

Erzgebirge Aue x Dyamo Dresden – 09h30 – OneFootball

Hamburgo x Hansa Rostock – 09h30 – OneFootball

Campeonato Italiano

Torino x Bologna – 08h30 – Star +

Verona x Atalanta – 11h – ESPN 2

Sassuolo x Lazio – 11h – Star +

Napoli x Empoli – 14h – Star +

Inter de Milão x Cagliari – 16h45 – Star +

Campeonato Francês

Lille x Lyon – 09h – ESPN Brasil

Troyes x Bordeaux – 11h – Star +

Metz x Lorient-Bretagne – 11h – Star +

Angers x Clermont – 11h – Star +

Rennes x Nice – 11h – Star +

RC Strasbourg x Olympique – 13h – ESPN

PSG x Monaco – 16h45 – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol

Villarreal x Rayo Vallecano – 10h – Star +

Osasuna x Barcelona – 12h15 – ESPN Brasil

Betis x Real Sociedad – 14h30 – ESPN Brasil

Real Madrid x Atlético de Madrid – 17h – Star +

Campeonato Português

Moreirense x Portimonense – 12h30 – Sem transmissão

Belenenses x Estoril – 12h30 – Sem transmissão

Famalicão x Benfica – 15h – ESPN 2

Porto x Braga – 17h30 – Star +

Campeonato Holandês – Jogos de hoje ao vivo

Twente x RKC – 08h15 – Sem transmissão

Groningen x Feyenoord – 10h30 – Star +

Vitesse x Heracles – 10h30 – Sem transmissão

Ajax x AZ – 12h45 – Fox Sports

NEC x PSV – 16h – Star +

Campeonato Russo – Jogos de hoje ao vivo

Dínamo Moscow x Zenit – 08h – BandSports

Lokomotiv x Ufa – 13h – BandSports

Campeonato Argentino – Jogos de hoje ao vivo

San Lorenzo x Newell’s Old Boys – 17h – Star +

Defensa y Justicia x Lanús – 19h15 – Star +

Talleres x Independiente – 21h30 – Star +

Campeonato Belga – Jogos de hoje ao vivo

Antwerp x Standard Liege – 09h30 – Star +

Gent x Genk – 14h30 – Star +

Campeonato Turco – Jogos de hoje ao vivo

Besiktas x Kayserispor – 13h – DAZN

Campeonato Escocês – Jogos de hoje ao vivo

Hearts x Rangers – 09h – Star +

