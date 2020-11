Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste domingo (01)

O domingo, primeiro dia de novembro, abre o mês com muitas partidas de futebol em diferentes competições, seja ela nacional ou internacional. Dessa maneira, saiba onde e quais os horários dos jogos de hoje na TV.

No Brasileirão, o Flamengo tem a chance de ocupar a liderança, já que o Internacional perdeu para o Corinthians ontem (31). Se vencer o São Paulo, vai para trinta e oito pontos. No campeonato espanhol, o Real Sociedad enfrenta o Celta e, se ganhar, vira líder.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje

Sport x Athletico-PR – 16h – Globo (Pernambuco e Paraná)

Flamengo x São Paulo – 16h – Globo e Premiere

Santos x Bahia – 18h15 – Premiere, EI Plus e TNT Brasil (menos para São Paulo)

Goiás x Vasco – 20h30 – Premiere e Sportv (menos Goiás)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Brasileirão Série B

Juventude x Guarani – 18h15 – Premiere e Sportv

Brasileirão Série C

Nesta divisão, as partidas podem ser assistidas em serviços de streams e no próprio website da CBF. Para ter acesso, basta entrar no site oficial da entidade.

Volta Redonda x São José-RS – 15h – CBF TV

Ferroviário-CE x Treze – 15h30 – DAZN

Criciúma x Tombense – 16h – CBF TV

Boa x Londrina – 16h – CBF TV

Ypiranga x São Bento – 16h30 – CBF TV

Botafogo-PB x Jacuipense-BA – 18h – CBF TV

Vila Nova x Remo – 18h – DAZN

Brasileirão Feminino

Santos x São Paulo – 16h – BAND

Brasileiro Sub-20

Palmeiras x Ceará – 20h – BAND

Campeonatos Internacionais -Jogos de hoje na TV

Russo

Khimki x Zenit – 08h – Bandsports

Inglês

Aston Villa x Southampton – 09h – DAZN

Newcastle x Everton – 11h – ESPN Brasil

Manchester united x Arsenal – 13h30 – ESPN Brasil

Tottenham x Brighton – 16h15 – ESPN Brasil

Italiano

Udinese x Milan – 08h30 – TNT e EI Plus

Spezia x Juventus – 11h – TNT e EI Plus

Torino x Lazio – 11h – Bandsports e EI Plus

Roma x Fiorentina – 14h – Sportv e BAND

Napoli x Sassuolol – 14h – Bandsports e EI Plus

Sampdoria x Genoa – 16h45 – EI Plus

Espanhol

Betis x Elche – 10h – Fox Premium

Celta x Real Sociedad – 12h – Fox Sports

Granada x Levante – 14h30 – Fox Premium

Valencia x Getafe – Fox Premium

Holandês

Emmen x Feyenoord – 10h30 – Fox Sports 2

PSV x ADO Den Haag – 12h45 – ESPN

Alemão

Todos os jogos da Bundesliga são transmitidos pelo aplicativo Onefootball. Você pode acompanhar através do celular ou pelo site oficial.

Freiburg x Bayer Leverkusen – 11h30 – BAND e Onefootball

Hertha Berlin x Wolfsburg – 14h

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, o Francês também tem transmissão do aplicativo Onefootball. Portanto, você deve ter o aplicativo em seu celular.