Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste domingo (06)

O domingo (06) está recheado de jogos dos mais diferentes campeonatos tanto nacionais quanto internacionais. Diferentes divisões do Brasileirão acontecem, incluindo fases eliminatórias. Além disso, o jogo de volta pela final do Brasileirão Feminino também acontece hoje. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Três jogos acontecem neste domingo (06) pela 24ª rodada do Brasileirão. Ademais, saiba onde assistir aos jogos na TV.

Grêmio x Vasco – 16h – Globo e Premiere

São Paulo x Sport – 16h – Globo e Premiere

Atlético-MG x Internacional- 18h15 – Premiere

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Brasileirão Série B

Apenas um jogo acontece hoje. A partida também é válida pela 26ª rodada.

Figueirense x Naútico – 18h15 – Sportv e Premiere

Brasileirão Série D

A segunda fase da competição já começou, tendo os jogos de ida acontecendo neste fim de semana. Você pode assistir através da CBF TV, disponível no site oficial da entidade.

Coruripe x América-RN – 15h

Globo-RN x ABC-RN – 15h

Real Noroeste x Brasiliense – 15h

Cabofriense x São Luiz-RS – 15h

Moto Club x Fast Clube-AM – 15h30

Tupynambas x Aparecidense – 16h

Goianesia x Gama-DF – 16h – TV Brasil e CBF TV

Vitória da Conquista x Salgueiro-PE – 16h

Galvez-AC x River-PI – 18h

Brasileirão Sub-20

Assim como as outras divisões, o sub-20 também possui transmissão da CBF TV. Neste fim de semana, a 17ª acontece.

Ceará x São Paulo – 15h

Bahia x Goiás – 15h

Flamengo x Vitória – 15h30

Grêmio x Cruzeiro – 15h30

Corinthians x Internacional – 16h – BAND e CBF TV

Santos x Palmeiras – 16h

Paulista Feminino

Ferroviária x RB Bragantino – 11h – TV Cultura e Facebook Paulistão Feminino

Brasileirão Feminino A1

A partida de volta da final acontece neste domingo. A transmissão pelo Twitter acontece no perfil do Brasileirão Feminino.

Corinthians x Avaí Kindermann – 20h – Band, ESPN Brasil e Twitter

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Inglês

West Bromwich x Crystal Palace – 09h – ESPN Brasil

Sheffield United x Leicester City – 11h – ESPN Brasil

Tottenham x Arsenal – 13h30 – ESPN Brasil

Liverpool x Wolves – 16h15 – ESPN Brasil

Espanhol

Granada x Huesca – 10h – Fox Premium

Osasuna x Betis – 12h15 – Fox Premium

Villarreal x Elche – 14h30 – Fox Sports

Alavés x Real Sociedad – 17h – Fox Premium

Holandês

Heerenveen x PSV – 12h45 – ESPN

Italiano

Verona x Cagliari – 08h30 – EI Plus

Roma x Sassuolo – 11h – TNT e EI Plus

Udinese x Atalanta – 11h – EI Plus

Parma x Benevento – 11h – EI Plus

Crotone x Napoli – 14h – Band e EI Plus

Sampdoria x Milan – 16h45 – Bandsports e EI Plus

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Werder Bremen x Stuttgart -11h30 – BAND e Onefootball

Schalke 04 x Bayer Leverkusen – 14h

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, o Francês também tem suas transmissões pelo Onefootball.

Lille x Monaco – 09h

Nantes x RC Strasbourg – 11h

Dijon x Saint-Étienne – 11h

Angers x Lorient-Bretagne Sud – 11h

Bordeaux x Stade Brestois – 11h

Reims x Nice – 13h

Metz x Lyon – 17h

Português

Benfica x Paços Ferreira – 17h – Fox Sports

MLS

Columbus Crew x New England Revolution – 17h – Fox Sports 2