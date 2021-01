Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (09)

O sábado, 09 de janeiro, apresenta jogos tanto de campeonatos nacionais quanto internacionais para você aproveitar e acompanhar. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Brasileirão Série A, o clássico paranaense Atletiba toma conta da rodada. Enquanto isso, na Copa da Inglaterra, seis jogos possuem transmissão apenas pelo serviço de streaming.

Brasileirão Série A – Jogos na TV

Pela 29ª rodada do Brasileirão, três jogos serão realizados neste sábado (09). Então, saiba onde assistir cada um deles na TV.

Coritiba x Athletico-PR – 19h – TNT e EI Plus

Sport x Palmeiras – 19h – Premiere

Fortaleza x Grêmio – 21h – Premiere

Brasileirão Série B – Jogos na TV

Fechando a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola em dois jogos. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

América-MG x Vitória – 19h – Sportv e Premiere

Botafogo-SP x Chapcoense – 21h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série C – Jogos na TV

A segunda fase da terceira divisão também acontece hoje.

Vila Nova x Santa Cruz – 17h – Band (Norte, Nordeste e Goiás) e DAZN

Brasileirão Série D – Jogos na TV

Pelas quartas de final, a Série D apresenta um jogo de volta hoje. Você pode acompanhar as partidas da quarta divisão através do site oficial da CBF.

Aparecidense x Mirassol – 16h – TV Brasil e CBF TV

Copa do Brasil – Sub-17 – Jogos na TV

Athletico-PR x Palmeiras – 14h – Sportv

Futebol Internacional – Jogos na TV

Copa da Inglaterra

A competição nacional apresenta vinte jogos neste sábado, todos válidos pela terceira rodada. Contudo, as partidas são únicas, ou seja, eliminatórias. Quem vencer, está dentro. Entretanto, sem transmissão na TV, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

Everton x Rottheram – 09h – DAZN

Boreham Wood x Millwall – 09h

Luton Town x Reading – 09h

Nottingham Forest x Cardiff – 09h

Norwich x Coventry City – 09h

Chorley x Derby County – 09h15

Blackburn x Doncaster – 12h

Blackpool x West Bromwich – 12h

Wycombe Wanderes x Preston – 12h

QPR x Fulham – 12h – DAZN

Stevenage x Swansea City – 12h

Burnley x MK Dons – 12h

Bristol x Sheffield United – 12h

Oldham Athletic x Bournemouth – 12h

Stoke City x Leicester – 12h – DAZN

Exeter City x Sheffield Wednesday – 12h

Arsenal x Newcastle – 12h – DAZN

Brentford x Middlesbrough -12h

Huddersfield Town x Plymouth Argyle – 12h

Manchester United x Watford – 17h – DAZN

Campeonato Italiano

Benevento x Atalanta – 11h – EI Plus

Genoa x Bologna – 14h – Band e EI Plus

Milan x Torino – 16h45 – Sportv e EI Plus

Campeonato Turco

Galatarasay x Gençlerbirligi – 13h – DAZN

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Bayer Leverkusen x Werder Bremen – 11h30

Schalke 04 x Hoffenheim – 11h30

Frieburg x Colônia – 11h30

Union Berlin x Wolfsburg – 11h30

Mainz x Eintracht Frankfurt – 11h30

Campeonato Espanhol

Sevilla x Real Sociedad – 10h – Fox Sports

Atlético de Madrid x Ath. Bilbao – 12h15 – Fox Sports

Granada x Barcelona – 14h30 – ESPN Brasil

Osasuna x Real Madrid – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Montpellier x Nantes – 17h

Metz x Nice – 17h

Reims x Saint-Étienne – 17h

PSG x Stade Brestois – 17h

Monaco x Angers – 17h

Dijon x Olympique – 17h

Lens x RC Strasbourg – 17h

Nimes x Lille- 17h

Rennes x Lyon – 17h

Bordeaux x Lorient-Bretagne – 17h

Copa Diego Armando Maradona – Argentina

Argentinos Jrs x Boca Juniors – 21h30 – ESPN Brasil

River Plate x Independiente – 21h30 – Fox Sports