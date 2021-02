Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (20)

O sábado, 20 de fevereiro, apresenta partidas de futebol dos mais variados campeonatos nacionais e internacionais para você acompanhar. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela elite do Brasileirão, dois jogos abrem a penúltima rodada. Enquanto isso, o clássico de Liverpool acontece neste sábado pelo Campeonato Inglês.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Abrindo a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, dois jogos acontecem neste sábado (20). Então, saiba onde assistir aos jogo de hoje na TV ao vivo. Lembrando que a programação pode varias de acordo com a sua região.

Coritiba x Ceará – 18h30 – TNT, Estádio TNT e Premiere

Fortaleza x Bahia – 21h – TNT, Premeire e Estádio TNT

Campeonato Carioca – Jogos de hoje na TV

A fase preliminar da competição do Rio de Janeiro continua. Assim, veja quais jogos acontecem hoje. Contudo, você assiste a todos os confrontos através da CBF TV, no site oficial da entidade. Então, saiba onde assistir e horários.

Nova Iguaçu x Cabofriense – 15h30

America x Americano – 15h30

Sampaio Correa-RJ x Friburguense – 15h30

Campeonato Sergipano – Jogos de hoje na TV

Confiança x Atlético Gloriense – 16h – Record TV (SE)

Campeonato Alagoano – Jogos de hoje na TV

CSA x Murici – 17h – Band (AL/RN)

Supercopa do Japão

Kawasaki Frontale x Gamba Osaka – 01h30 – Youtube Oficial J. League

Campeonato Inglês

Southampton x Chelsea – 09h30 – Fox Sports

Coventry x Brentford – 09h30 – 2ª Divisão – ESPN Brasil

Bristol City x Barnsley – 12h – 2ª Divisão – Watch ESPN

Burnley x West Bromwich – 12h – DAZN

Liverpool x Everton – 14h30 – ESPN Brasil

Fulham x Sheffield United – 17h – Fox Sports

Campeonato Italiano

Lazio x Sampdoria – 11h – Estádio TNT

Genoa x Verona – 14h – BAND e Estádio TNT

Sassuolo x Bologna – 16h45 – Bandsports e Estádio TNT

Campeonato Espanhol

Elche x Eibar – 10h – Fox Premium

Atlético de Madrid x Levante – 12h15 – Fox Sports

Espanyol x Sabadell – 12h15 – 2ª Divisão – Watch ESPN

Valencia x Celta de Vigo – 14h30 – Fox Sports

Las Palmas x Cartagena – 16h30 – 2ª Divisão – Watch ESPN

Real Valladolid x Real Madrid – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Ou então, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique – 11h30

Colônia x Stuttgart – 11h30

Borussia Mönchengladbach x Mainz – 11h30

Freiburg x Union Berlin – 11h30

Schalke 04 x Borussia Dortmund – 14h30

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular ou acessar através do computador.

Saint-Étienne x Reims – 09h

Nantes x Olympique – 13h

Campeonato Turco