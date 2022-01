Jogos de hoje na TV: onde assistir e horário do futebol nesta sexta – 28/01

Abrindo o fim de semana, a sexta-feira em 28 de janeiro de 2022, apresenta jogos do futebol nacional e internacional em uma programação completa de esportes para o torcedor acompanhar na TV e online tanto pelo computador como em smartphones. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir.

No Brasil, os Estaduais já começaram trazendo confrontos regionais e clássicos que prometem muito futebol em campo. Já pelo futebol internacional, as ligas mantém o calendário com os jogos, enquanto as Eliminatórias acontecem no fim de semana.

Jogos de hoje ao vivo na TV – 28/01/2022

Eliminatórias Sul-Americanas

Valendo a 15ª rodada, as seleções entram em campo nesta sexta-feira buscando a vitória para subir na classificação e consequentemente chegar até o Mundial do Catar. Acompanhe as partidas de hoje.

Colômbia x Peru – 18h – SporTV e Premiere

Venezuela x Bolívia – 19h – SporTV 3 e Premiere

Copa da França

Nantes x Stade Brestois – 17h – ESPN 4 e Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Huddersfield Town x Stoke City – 16h45 – Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Real Valladolid x Sporting Gijón – 17h – Star +

Campeonato Mexicano – Jogos de hoje ao vivo

Pueblia x Tijuana – 00h – Star +

Campeonato Indiano – Jogos de hoje ao vivo

Jamshedpur FC x FC Goa – 11h – Star +

Amistoso – Jogos de hoje ao vivo

Cerro Largo x Instituto Córdoba – 20h30 – Star +

