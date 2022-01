Tabela da Copa do Brasil de Vôlei Masculino 2022

A Copa do Brasil de Vôlei Masculino reúne as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga masculina. São realizadas as partidas das quartas de final, semifinal e final, para descobrir quem levanta o primeiro troféu da temporada. Confira a tabela completa da Copa do Brasil de Vôlei Masculino 2022 e onde assistir aos jogos.

Tabela completa da Copa do Brasil de Vôlei Masculino 2022

As oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga disputam a Copa do Brasil de Vôlei Masculino. São elas: Minas, Sada Cruzeiro, Vôlei Renata, Sesi-SP, Vôlei Guarulhos, Apan/Eleva, Vôlei-São José e Vôlei Natal

Quartas de final, semifinal, final. Para ser campeão, a equipe precisa das três vitórias. O chaveamento é definido pela própria CBV, seguindo as ordens da tabela da Superliga.

A final será realizada em 28 de janeiro no Ginásio Galegão, em Blumenau, Santa Catarina. Além da taça, o campeão também garante vaga na Supercopa de 2022.

Dessa maneira, confira a tabela de jogos, datas e horários da Copa do Brasil de Vôlei Masculino.

SEMIFINAL

Sada Cruzeiro x Vôlei Renata – Quinta-feira, 27/01 às 19h30

Minas x Sesi/Vôlei Guarulhos – Quinta-feira, 27/01 às 21h30

FINAL

Vencedor Semfinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Sexta-feira, 28/01 no Ginásio Galegão, em Blumenau (SporTV)

Como funciona a Copa do Brasil de Vôlei Masculino?

Realizada sempre no mês de janeiro, a Copa do Brasil é uma competição idealizada pela Confederação Brasileira de Voleibol, com as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga Masculina em busca do troféu.

Assim como a categoria feminina, a Copa do Brasil no masculino também tem apenas com três fases: as quartas de fina, semifinal e a grande final.

As oito equipes são divididas em duas chaves onde disputam as quartas de final. O chaveamento se dá pela seguinte maneira: 1º colocado x 8º colocado, 2º colocado x 7º colocado, 3º colocado x 6ºcolocado e por fim o 4º colocado x 5º colocado. Os times de melhor campanha são os mandantes.

Depois, avançam para as semifinais e depois a final, que será realizada em 28 de janeiro Ginásio Galegão, em Blumenau. O campeão garante vaga na Supercopa 2022.

Campeões da Copa do Brasil de Vôlei Masculino

O Sada Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil com seis títulos conquistados. Depois, o Taubaté aparece em segundo lugar com dois títulos, seguido do Cimed EC, de Santa Catarina.

A competição acontece desde 2007 pela CBV, mantendo o formato original para descobrir quem é o grande campeão da temporada.

Confira a lista completa de vencedores:

2007 – Cimed EC (SC), em Joinville (SC)

2014 – Sada Cruzeiro (MG), em Maringá (PR)

2015 – EMS Taubaté Funvic (SP), em Campinas (SP)

2016 – Sada Cruzeiro (MG), em Campinas (SP)

2017 – EMS Taubaté Funvic (SP), em Campinas (SP)

2018 – Sada Cruzeiro (MG), em São Paulo (SP)

2019 – Sada Cruzeiro (MG), em Lages (SC)

2020 – Sada Cruzeiro (MG), em Jaraguá do Sul (SC)

2021 – Sada Cruzeiro (MG), em Saquarema (RJ)

