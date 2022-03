Jogos de hoje na TV: onde assistir e horário do futebol nesta terça (22/03)

Nesta terça-feira, 22 de março de 2022, a programação de futebol conta com duelos no cenário nacional e internacional com transmissões ao vivo pela tarde e a noite. Dessa maneira, confira quais são os jogos de hoje ao vivo na TV para assistir.

Jogos de hoje na TV ao vivo

Copa do Nordeste

Fortaleza x Atlético de Alagoinhas – 21h35 – SBT (CE, BA, RN, PI e MA), Tik Tok e PPV do Nordeste FC

CSA x Sport – 21h35 – SBT (AL, PE e PB) e PPV do Nordeste FC

Campeonato Paulista

São Paulo x São Bernardo – 20h30 – HBO Max e Estádio TNT

Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Athletic Club – 20h30 – O Tempo Sports

Campeonato Goiano

Vila Nova x Atlético-GO – 20h – Portal GE e Eleven Sports

Campeonato Paraense

Castanhal x Águia de Marabá – 15h – TV Cultura (PA) e Youtube

Remo x Caeté – 20h – TV Cultura (PA) e Youtube

Campeonato Paraibano

Sport x Campinense – 20h15 – PPV do Jornal da Paraíba

Campeonato Sergipano

Sergipe x Maruinense – 20h15 – Eleven Sports

Campeonato Roraimense

Náutico-RR x Rio Negro – 18h30 – Eleven Sports

Atlético Roraima x São Raimundo – 20h45 – Eleven Sports

Campeonato Piauiense

Altos x Flamengo – 18h – Eleven Sports

Campeonato Uruguaio – Jogos de hoje ao vivo

Cerro Largo x Cerrito – 16h30 – Star +

Campeonato Argentino – Jogos de hoje ao vivo

Atlético Tucuman x Central Córdoba – 19h15 – ESPN 4 e Star +

Campeonato Equatoriano Segunda Divisão – Jogos de hoje ao vivo

El Nacional x Olmedo – 21h – Star +

Champions League Feminina – Jogos de hoje ao vivo

Bayern de Munique x PSG – 14h45 – Youtube da DAZN e DAZN

Real Madrid x Barcelona – 17h – Youtube da DAZN e DAZN

