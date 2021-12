Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol ao vivo nesta quinta – 16/12

A quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, apresenta confrontos em campeonatos internacionais que vão dominar as telas dos canais prometendo grandes disputas de futebol, com a bola rolando ao redor do mundo. Dessa maneira, confira todos os jogos de futebol hoje ao vivo para assistir na TV e também online.

Jogos de futebol hoje, quinta-feira, ao vivo e onde assistir?

Campeonato Paraense Segunda Divisão

Caeté x São Raimundo – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Paulista Sub-17

Corinthians x Palmeiras – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Gaúcho Sub-17

Internacional x Brasil de Pelotas – 15h30 – Youtube do FGFTV

Brasil Ladies Cup

Ferroviária x América de Cali – 10h – SporTV 2

Santos x Flamengo – 14h – SporTV 2

São Paulo x Internacional – 18h – SporTV

Palmeiras x River Plate – 22h – SporTV

Amistoso Beneficente

Amigos do Azulão x São Caetano – 19h15 – BandSports

Campeonato Inglês

Leicester x Tottenham – 16h30 – Fox Sports

Chelsea x Everton – 16h45 – Star +

Liverpool x Newcastle – 17h – ESPN Brasil

Copa do Rei

Llanera x Mallorca – 15h – Star +

Amorebita x Almería – 15h – Star +

Arenteiro x Valencia – 15h – Star +

Talavera x Betís – 15h – Star +

Lugo x Mirandés – 16h – Star +

Mancha Real x Granada – 17h – Star +

Albacete x Cádiz – 17h – Star +

La Coruña x Osasuna – 17h – ESPN

Atlético Baleares x Getafe – 17h – Star +

Copa da Itália

Spezia x Lecce – 14h – Star +

Sampdoria x Torino – 17h – ESPN 2

Copa da França

Valenciennes x RC Strasbourg – 17h – Star +

Taça da Liga Portuguesa

Boavista x Braga – 17h15 – Star +

Campeonato Belga

Genk x Charleroi – 17h – Star +

Campeonato Chinês

Guangzhou Evergrande x Hebei CFFC – 07h – Sem transmissão

Shandong Luneng x Beijing Guoan – 07h – Sem transmissão

Shanghai SIPG x Guangzhou R&F – 09h – Sem transmissão

Changchun Yatai x Shanzhen Football Club – 09h – OneFootball

Champions League Feminina

PSG x Breidablik – 14h45 – DAZN e Youtube da DAZN UWCL

Real Madrid x Zhytlobud-1 – 14h45 – DAZN e Youtube da DAZN UWCL

Juventus x Servette – 17h – DAZN e Youtube da DAZN UWCL

Wolfsburg x Chelsea – 17h – DAZN e Youtube da DAZN UWCL

