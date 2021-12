Champions League 2021/22: veja todos os confrontos das oitavas de final

A UEFA definiu todos os jogos das oitavas de final da Champions League 2021/22 na manhã desta segunda-feira, 13/12, realizado na sede da entidade em Nyon, na Suíça. A surpresa ficou com o encontro de PSG e Manchester United, com a presença de Messi e Cristiano Ronaldo. Confira todos os confrontos das oitavas da Champions após o sorteio.

Confrontos das oitavas de final da Champions League 2021/22

Oito confrontos foram marcados através do sorteio que a UEFA realizou na manhã desta segunda-feira em sua sede, na Suíça. Com a presença do jogador russo, Andrey Arshavin, a entidade definiu todos os caminhos das oitavas de final até a busca pelo título.

O sorteio tem como a única e exclusiva regra que equipes do mesmo país e do mesmo grupo não podem se enfrentar na primeira fase do mata-mata. Além disso, cada um dos times que terminou em primeiro lugar na fase de grupos tem a vantagem de ser o mandante no jogo de volta.

Confira todos os confrontos das oitavas de final da Champions após o sorteio da UEFA.

Benfica x Real Madrid

Villarreal x Manchester City

Atlético de Madrid x Bayern de Munique

RB Salzburg x Liverpool

Inter de Milão x Ajax

Sporting x Juventus

Chelsea x Lille

PSG x Manchester United

Quando começa as oitavas de final da Champions?

Com o calendário já definido, as partidas de ida serão realizadas em 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022 enquanto os jogos de volta tem início em 8, 9, 15 e 16 de março. É importante ressaltar que os times que estavam no pote 1 ganham a vantagem de jogar em casa na volta.

MATA-MATA

15/16/22/23 de fevereiro e 8/9/15/16 de março de 2022: Oitavas de final

5/6 e 12 /13 de abril de 2022: Quartas de final

26/27 e 3/4 de maio de 2022: Semifinais

28 de maio de 2022: Final da Champions 2021/22

SORTEIOS

26 de agosto de 2021: Fase de grupos

13 de dezembro de 2021: Oitavas de final

18 de março de 2022: Quartas de final e Semifinais

Onde assistir aos jogos da Champions em 2021?

Os canais SBT, na TV aberta, e TNT Brasil e Space, disponível em operadoras por assinatura, são os grandes responsáveis pelas transmissões dos jogos da Champions League no Brasil.

Porém, o torcedor também tem a opção de acompanhar através do HBO Max, serviço de streaming por assinatura da TNT, para acompanhar quando e onde quiser os confrontos das oitavas de final da Champions.

