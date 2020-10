Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quinta (29)

A quinta-feira, 29 de outubro, está recheada de jogos de futebol. A bola rola tanto no continente sul-americano quanto no europeu. A Liga Europa realiza a segunda rodada da fase de grupos, enquanto a Copa Sul-Americana apresenta a sua segunda fase, com seis jogos. Já a Copa do Brasil, pelas oitavas de final, trás dois confrontos. Então saiba onde assistir jogos de hoje na TV.

Jogos de hoje na TV (29)

Desse modo, confira a seguir todos os horários de jogos disponíveis para assistir nesta quinta (29).

Liga Europa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Milan x Sparta Praga – 14h55 – ESPN Brasil

AEK x Leicester – 14h55 – ESPN

Antwerp x Tottenham – 14h55 – Fox Sports

Lille x Celtic – 14h55 – Fox Sports 2

Real Sociedad x Napoli – 17h – ESPN

Arsenal x Dundalk – 17h – ESPN Brasil

Benfica x Standard Liège – 17h – Fox Sports

Roma x CSKA Sofia – 17h – Fox Sports 2

Copa Sul-Americana

Todas as partidas da competição serão transmitidas através da Conmebol TV. O canal está disponível para assinantes das operadoras Claro, nos números 711, 712, 713 e 714 e Sky, no 220, 221, 620 e 621.

Entretanto, os aplicativos de ambos os serviços também disponibilizam a transmissão.

Unión Santa Fé x Emelec – 19h15

Sol de América x Universidad Católica – 19h15

Coquimbo Unido x Estudiantes de Mérida – 19h15

Independiente x Atlético Tucumán – 21h30

Melgar x Bahia – 21h30

Plaza Colonia x Junior Barranquilla – 21h30

Copa do Brasil – Jogos de hoje na TV

O torneio brasileiro apresenta dois jogos nesta quinta-feira (29), válidos pelas oitavas, com horários diferentes, às 19h e outro às 21h30.