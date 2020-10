Sul-Americana 2020: datas, horários e onde assistir aos brasileiros

Três clubes brasileiros estão na disputa da segunda fase da Copa Sul-Americana 2020, que terá 16 confrontos para definir os classificados às oitavas de final. Assim, os jogos de ida acontecem a partir de terça-feira (27) e as partidas de volta estão marcadas para os dias 3, 4 e 5 de novembro.

Caminho dos brasileiros

Depois que ficou na terceira posição em seu grupo na Libertadores, o São Paulo entrou direto na segunda fase da Copa Sul-Americana de 2020. O sorteio então colocou o Lanús no caminho do tricolor paulista. O time argentino chegou à final da Libertadores em 2017, quando perdeu para o Grêmio.

Caso passe pelo Lanús, o São Paulo enfrenta o vencedor do duelo entre Audax Italiano, do Chile, e Bolívia, da Bolívia. Nas quartas, existe a possibiidade de um duelo contra o Independiente, da Argentina.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Já o Vasco da Gama encara a competição como uma chance de recuperar o moral do elenco, afinal, o time entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time carioca avançou para a segunda fase depois que eliminou o Oriente Petrolero, da Bolívia, com um gol de letra do artilheiro Germán Cano.

Agora, no entanto, o adversário é o Caracas, da Venezuela, que ficou em terceiro lugar no grupo do Boca Juniors na Libertadores. Quem avançar pega Defensa y Justicia, da Argentina, ou Sportivo Luqueño, do Paraguai. Nas quartas de final, no entanto, o Vasco pode ter um duelo brasileiro pela frente.

Assim como o Vasco, o Bahia também disputou a primeira fase da Sul-Americana 2020, e fez bonito contra o Nacional do Paraguai. Afinal, o tricolor avançou após fazer 6 a 1 no placar agregado. Na segunda fase, o clube baiano terá pela frente o Melgar, do Peru, que passou pelo Nacional Potosí nos pênaltis. Nas oitavas, o vencedor pega Unión, da Argentina, ou Emelec, do Equador. Finalmente, há a chance de um encontro com o Vasco nas quartas.

Sul-Americana 2020: datas e horários dos jogos

A final da Sul-Americana 2020 estava prevista para acontecer no dia 7 de novembro, mas foi remarcada para o final de janeiro de 2021 por causa da pandemia. Assim, as datas cogitadas são 23, 24 ou 30 de janeiro do próximo ano. Aliás, a partir de 2021, a competição terá um novo formato com fase de grupos.

No entanto, ainda faltam mais três fases eliminatórias até a definição dos finalistas da Sul-Americana 2020. Assim, quem passar da segunda fase disputará as oitavas de final a partir do dia 24 de novembro. Veja a seguir, portanto, as datas e horários dos próximos compromissos dos clubes brasileiros no torneio.

Jogos de ida

Lanús x São Paulo: 28 de outubro (quarta-feira), 19h15, La Fortaleza (Lanús)

Vasco x Caracas: 28 de outubro (quarta-feira), 21h30, em São Januário (Rio de Janeiro)

Melgar x Bahia: 29 de outubro (quinta-feira), 21h30, Estádio Nacional (Lima)

Jogos de volta

São Paulo x Lanús: 4 de novembro (quarta-feira), 19h15, Morumbi (São Paulo)

Caracas x Vasco: 4 de novembro (quarta-feira), 21h30, Estádio Olímpico (Caracas)

Bahia x Melgar: 5 de novembro (quinta-feira), 21h30, Fonte Nova (Salvador)

Onde assistir

Em agosto, o serviço de streaming DAZN encerrou o contrato para a transmissão da Sul-Americana 2020 devido a dificuldades financeiras. Além disso, a Globo também rompeu com a Conmebol. Assim, os jogos do torneio podem ser vistos apenas pela recém-criada Conmebol TV. O canal custa R$ 39,90 por mês e está disponível para assinantes das operadoras Claro e Sky.

No entanto, é provável que o SBT faça um acordo com a Conmebol para transmitir os jogos da Sul-Americana 2020. Afinal, a emissora já adquiriu a Libertadores e, segundo o portal UOL, ficou animada com a participação do São Paulo na competição. Ainda não há, entretanto, uma definição sobre quais serão os jogos dos brasileiros que serão exibidos pelo canal de Silvio Santos.