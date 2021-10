Jogos de hoje: onde assistir futebol ao vivo nesta quinta-feira – 28/10

A quinta-feira, 28 de outubro de 2021, traz uma programação de campeonatos nacionais e internacionais no futebol totalmente diversificada. Pelo Brasil, a bola rola em uma partida na Série A do Brasileirão. Enquanto isso, o Campeonato Italiano termina a décima rodada. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Quais são os jogos de hoje, quinta-feira, e onde assistir ao vivo na TV?

Nesta quinta-feira, confrontos do futebol do Brasil e também ao redor do mundo acontecem. Pela Série A, um jogo adiantado pela 34ª rodada do Brasileirão. Já o Campeonato Italiano termina a décima rodada na temporada.

Dessa maneira, confira todos os jogos e saiba onde assistir acada um deles.

Brasileirão Série A

Bragantino x Sport – 19h – Premiere

Brasileirão Série B

Sampaio Corrêa x Guarani – 19h – SporTV

Brasil de Pelotas x Náutico – 21h30 – SporTV

Cruzeiro x Remo – 21h30 – Premiere

Copa Verde

Brasiliense x Nova Mutum – 15h – Youtube do Brasiliense

Aquidauense x Vila Nova – 16h – Eleven Sports

Campeonato Amapaense

Ypiranga x Santos-AP – 20h – Eleven Sports

Campeonato Italiano

Napoli x Bologna – 15h45 – Fox Sports

Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Real Sociedad – 14h – ESPN

Granada x Getafe – 15h – Star +

Levante x Atlético de Madrid – 16h30 – ESPN Brasil

Copa da Liga Portuguesa

Braga x Paços de Ferreira – 16h15 – Star +

Campeonato Chileno – Jogos de hoje ao vivo

Audax Italiano x Colo-Colo – 18h – Estádio TNT

CONCACAF Champions League – Jogos de hoje ao vivo

Monterrey x Club América – 23h – Fox Sports

