Jogos de hoje: onde assistir futebol ao vivo neste domingo – 24/10/2021

O domingo, 24 de outubro de 2021, apresenta uma programação de campeonatos nacionais e internacionais no futebol. Pelo Brasil, a bola rola em quatro partidas da Série A do Brasileirão. Enquanto isso, o Campeonato Francês encerra a rodada do fim de semana. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Quais são os jogos de hoje, domingo, e onde assistir ao vivo?

Brasileirão Série A

Internacional x Corinthians – 16h – Globo e Premiere

Atlético-MG x Cuiabá – 16h – Globo (MG/MT) e Premiere

Bragantino x São Paulo – 18h15 – Premiere

Bahia x Chapecoense – 20h30 – Premiere

Brasileirão Série B

Remo x Ponte Preta – 16h – Globo (PA) e SporTV 3

Náutico x Vasco – 16h – Globo (RJ, PE, ES, PB, RN, PI e MA) e SporTV 2

Brusque x Vila Nova – 20h30 – SporTV 3

Brasileirão Série C

Novorizontino x Tombense – 16h – DAZN

Ypiranga x Manaus – 18h – DAZN

Brasileirão Série D

Aparecidense x ABC – 16h – TV Brasil e Eleven Sports / CBF TV

Campeonato Paulista Segunda Divisão

Matonense x VOCEM – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Copa Paulista

São Bernardo x São Bernardo – 11h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Noroeste x Botafogo SP B – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Brasileirão Sub-20

Palmeiras x Internacional – 10h30 – BAND e Eleven Sports / CBF TV

Campeonato Amapaense

Santos x Ypiranga – 17h – Eleven Sports

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

SE Patrocinense x Araguari – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Paraense Segunda Divisão

Parauapebas x Santos-PA – 16h – FPF TV

Campeonato Pernambucano Série A2

América-PE x Ipojuca – 15h – TV FPF no Youtube

Ypiranga x Caruaru City – 15h – TV FPF no Youtube

Copa Espírito Santo

Vilavelhense x CTE Colatina – 15h – Eleven Sports

Pinheiros x Rio Branco VN – 15h – Eleven Sports

Nova Venécia x GEL – 15h – Eleven Sports

Porto Vitória x Rio Branco ES – 15h – Eleven Sports

Copa Santa Catarina

Avaí x Juventus SC – 15h – FCFTV

Caçador x Figueirense – 15h – FCFTV

Campeonato Inglês

West Ham x Tottenham – 10h – Fox Sports

Brentford x Leicester – 10h – Star +

Manchester United x Liverpool -12h30 – Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Barnsley x Sheffield United – 08h30 – Star +

Nottingham Forest x Fulham – 11h – Star +

Campeonato Espanhol

Sevilla x Levante – 09h – ESPN

Barcelona x Real Madrid – 11h15 – ESPN Brasil

Betis x Rayo Vallecano – 13h30 – Star +

Atlético de Madrid x Real Sociedad – 16h – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Amorebita x Real Sociedad B – 09h – Star +

Mirandés x Almería – 09h – Star +

Ponferradina x Oviedo – 13h15 – Star +

Burgos FC x Huesca – 13h15 – Sem transmissão

Las Palmas x Alcórcon – 16h – Star +

Campeonato Francês

Nice x Lyon – 08h – ESPN Brasil

Lens x Metz – 10h – Sem transmissão

Reims x Troyes – 10h – Sem transmissão

Rennes x RC Strasbourg – 10h – Sem transmissão

Lorient-Bretagne x Bordeaux – 10h – Sem transmissão

Monaco x Montpellier – 12h – Fox Sports

Olympique x PSG – 15h45 – Star +

Campeonato Alemão

Colônia x Bayer Leverkusen – 10h30 – OneFootball

Stuttgart x Union Berlin – 12h30 – OneFootball

Bochum x Eintracht Frankfurt – 14h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Sandhausen x Werder Bremen – 08h30 – OneFootball

St. Pauli x Hansa Rostock – 08h30 – OneFootball

Jahn Regensburg x Hannover – 08h30 – OneFootball

Campeonato Holandês

Twente x NEC – 07h15 – Sem transmissão

Cambuur x Feyenoord – 09h30 – Star +

Vitesse x Go Ahead Eagles – 09h30 – Sem transmissão

Ajax x PSV – 11h45 – ESPN

Groningen x AZ – 15h – Star +

Campeonato Russo

Ufa x Rubin – 08h – Sem transmissão

Akhmat x FC Ural – 10h30 – Sem transmissão

Zenit x Spartak Moscow – 13h – BandSports

Campeonato Italiano

Atalanta x Udinese – 07h30 – Star +

Verona x Lazio – 10h – Star +

Fiorentina x Cagliari – 10h – Star +

Roma x Napoli – 13h – Star +

Inter de Milão x Juventus – 15h45 – Star +

Campeonato Português

Paços de Ferreira x Arouca – 11h30 – Sem transmissão

Vizela x Benfica – 14h – Fox Sports

Portimonense x Estoril – 16h30 – Sem transmissão

Campeonato Argentino

Colón x Estudiantes – 15h45 – Star +

Godoy Cruz x Banfield – 15h45 – Sem transmissão

Huracán x San Lorenzo – 18h – Star +

Vélez x Boca Junirs – 20h15 – Fox Sports

Campeonato Chileno

Club de Desportes Melipilla x Univ de Chile – 12h – Estádio TNT

Colo-Colo x Universidad Católica – 16h30 – Estádio TNT

Huachipato x Audax Italiano – 20h – Estádio TNT

MLS

Austin x Houston Dynamo – 18h – ESPN 2

Orlando City x New England – 20h30 – Sem transmissão

Campeonato Belga – Jogos de hoje ao vivo

Antuérpia x Club Brugge – 08h30 – Star +

Genk x Gent – 13h30 – Star +

Campeonato Escocês – Jogos de hoje ao vivo

St. Mirren x Rangers – 08h – Star +

