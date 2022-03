Jogos do Campeonato Carioca hoje (06/03): onde assistir domingo

A primeira divisão do Campeonato Carioca apresenta três partidas neste domingo, 6 de março de 2022, com a penúltima rodada da competição tendo transmissão ao vivo. O Fluminense já é campeão da Taça Guanabara. A seguir, confira quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje e onde assistir.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Madureira x Audax

Horário: 11h

Local: Estádio Conselheiro Galvão

Onde assistir: PPV do Cariocão Play

Boavista x Bangu

Horário: 15h30

Local: Estádio Eucyzão

Onde assistir: PPV do Cariocão Play

Flamengo x Vasco

Horário: 16h

Local: Estádio Nilton Santos

Onde assistir: Record, Twitch e PV do Cariocão Play

Três partidas serão realizadas neste domingo pela primeira fase do Campeonato Carioca, ou Taça Guanabara como é conhecida por seu regulamento. Com o Fluminense já campeão, as equipes continuam na busca para conquistar o seu espaço na semifinal da competição.

O clássico entre Flamengo e Vasco é o grande destaque do fim de semana. Com 337 partidas disputas, é o Flamengo quem leva vantagem com 130 vitórias diante de 104 do Vasco, e 103 empates, de acordo com dados do portal de estatísticas Ogol.

Além disso, a décima rodada também apresenta o duelo entre Madureira e Audax, equipes que precisam do resultado para subir na tabela, e Boavista e Bangu, equipes que se encontram em situações críticas.

Amanhã, o Botafogo é quem entra em campo.

Como assistir jogos do Cariocão hoje

O torcedor pode acompanhar aos jogos do Campeonato Carioca neste domingo pela Record, na TV aberta, além do pay-per-view do Cariocão Play somente por assinatura e a Twich, plataforma de vídeos online e totalmente gratuita ao internauta.

A primeira e mais conhecida opção é o canal da Record, disponível na TV aberta em todo o Brasil. Passando sempre um jogo por rodada de quarta-feira e domingo de noite e a tarde respectivamente, as narrações são feitas por Lucas Ribeiro e os jogos são passados aos estados de Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Para acompanhar a retransmissão ao vivo da Record, o aplicativo PlayPlus disponibiliza de graça através do site (www.playplus.com) e também aplicativo de Android e iOS.

A opção principal e favorita do torcedor é o pay-per-view do Cariocão Play. O serviço só está disponível por assinatura, encontrado no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores de R$ 27,90 a partida ou R$49,90 com todos jogos.

Por fim, a plataforma de vídeos da Twitch, através dos canais Ronaldo TV e Casimiro, também transmite os jogos do Cariocão. Basta acessar o site (www.twitch.com) e procurar pelos canais.

Confira os principais lances do canal do Casimiro.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias da Campeonato Carioca.