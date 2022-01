Jogos do Campeonato Carioca hoje: horário e onde assistir – 29/01

Dando início na segunda rodada do Campeonato Carioca, três duelos acontecem neste sábado, 29 de janeiro de 2022, pelo período da tarde e a noite com transmissão ao vivo. Confira a programação e saiba quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Jogos do Campeonato Carioca 2022 hoje

Três jogos da segunda rodada serão realizados neste sábado, 29 de janeiro, pelo Campeonato Carioca com transmissão ao vivo. Seis equipes, incluindo Vasco, Flamengo e Portuguesa, disputam os três pontos para subir na classificação da Taça Guanabara e, dessa maneira, conquistar o acesso até a semifinal em busca do título.

Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca hoje.

Portuguesa x Audax – 15h30 – PPV e Cariocão Play TV

– 15h30 – PPV e Cariocão Play TV Volta Redonda x Flamengo – 18h – PPV e Cariocão Play TV

– 18h – PPV e Cariocão Play TV Vasco x Boavista – 21h – PPV e Cariocão Play TV

Onde assistir ao Campeonato Carioca 2022?

Os jogos do Campeonato Carioca, desde a Taça Guanabara até a final, contam com a transmissão do canal Record, pela televisão aberta ao público do Rio de Janeiro e outros estados, além do Eleven Sports, PPV do Cariocão Play, OneFootball, e as plataformas de vídeo ao vivo Twitch e Youtube, disponíveis de graça.

Record TV

A emissora vai passar um jogo por rodada, sempre aos domingo, na faixa das 16 horas para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Canais: SKY – 7 / 407; VIVO – 7 / 223 / 16 / 19 / 516 / 159 ; CLARO TV – 19 / 519

TV Cariocão Play

Por assinatura, é possível obter o Cariocão Play, pay-per-view oficial do Campeonato Carioca na temporada de 2022 e acompanhar então os jogos em todas as fases da competição. O aplicativo é feito pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e tem os preços entre R$49,90 mensal e R$129,90 por todo o plano.

Jogos avulsos podem ser adquiridos pelo valor de R$29,90. Para obter, é necessário acessar o site oficial (www.cariocaoplay.com.br), se cadastrar na aba de “Planos e PPV”, preencher com os dados e escolher o pagamento.

Eleven Sports e OneFootball

Outra opção para os torcedores dos clubes cariocas é assistir através dos serviços de streaming Eleven Sports e OneFootball. Conhecidos por transmitirem os jogos de graça, este ano, em parceria com a FERJ, vão passar através de assinatura em seus canais ao vivo um jogo por rodada.

Para acompanhar, é necessário baixar o aplicativo de cada um deles no Android ou iOS, ou então acessar o site (www.elevensports.com) (www.onefootball.com).

Twitch e Youtube

Os jogos que serão transmitidos pela Record, sempre uma vez por semana às quartas ou sábados, serão retransmitidos na plataforma de vídeo ao vivo Twitch e Youtube através dos canais Casimiro, Flow Sport Club e Ronaldo TV.

Para ter acesso, basta entra no site (www.twitch.com), procurar pelo canal que deseja assistir e ver os lances do jogo ao vivo.

