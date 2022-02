Jogos do Campeonato Carioca hoje: onde assistir ao vivo – 03/02

Encerrando a terceira rodada do Campeonato Carioca, três duelos vão ocorrer nesta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, pela primeira divisão do estadual. Cada um dos confrontos tem transmissão apenas online então, por isso, confira onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca hoje.

Jogos do Campeonato Carioca hoje ao vivo

O Campeonato Carioca conta com a bola rolando em três jogos da primeira divisão do torneio nesta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, pela temporada.

De um lado, Resende e Portuguesa entram em campo para disputar a terceira rodada enquanto aparecem no meio da classificação da Taça Guanabara. Já o Botafogo, um dos favoritos da competição, recebe o Madureira, prometendo grande jogo ao apresentar o melhor que tem no futebol.

Por fim, o Fluminense recebe o Audax, uma das equipes que vem deixando a desejar nos gramados do Campeonato Carioca pela temporada, ocupando a parte de baixo da classificação enquanto o tricolor aparece entre os primeiras colocados.

A próxima rodada do torneio está marcada para o fim de semana. Dessa maneira, confira a seguir quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Resende x Portuguesa – 15h30 – PPV do Carioca, OneFootball e Eleven Sports

– 15h30 – PPV do Carioca, OneFootball e Eleven Sports Botafogo x Madureira – 18h – PPV do Carioca, OneFootball e Eleven Sports

– 18h – PPV do Carioca, OneFootball e Eleven Sports Fluminense x Audax – 20h15 – PPV do Carioca, OneFootball e Eleven Sports

Onde assistir ao Carioca em 2022?

Sempre com uma partida as quartas e domingos, a Record TV vai transmitir o Campeonato Carioca no período da noite e a tarde respectivamente, com transmissão exclusiva da equipe para os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito, segundo informações do portal Notícias da TV.

A transmissão da Record também conta com Lucas Pereira, Athirson, Gutemberg de Paula e Mylena Ciribelli.

Já no online, é possível acompanhar os jogos do estadual do Rio de Janeiro através do PPV do Cariocão Play, disponível apenas por assinatura. As plataformas Twitch e Youtube retransmitem os jogos que vão passar na Record através dos canais Casimiro, Ronaldo TV e Flow de graça para todo o público.

