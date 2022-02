Jogos de hoje: onde assistir futebol na TV nesta quinta-feira – 03/02

A quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, apresenta uma programação completa de confrontos no futebol nacional e internacional a ser realizada durante a tarde e também a noite para o torcedor acompanhar pela TV e também online. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje.

Os estaduais continuam pela temporada do futebol no Brasil, enquanto as Eliminatórias mostram quais times vão disputar a Copa em novembro. Do outro lado, a pausa da Data FIFA paralisa o internacional, apenas com competições regionais.

Jogos de hoje na TV

Campeonato Paulista

Ituano x Inter de Limeira – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Mirassol x Guarani – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

RB Bragantino x São Paulo – 21h30 – HBO Max e Estádio TNT

Campeonato Paulista A2

Monte Azul x Esporte Clube Limense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portugesa x São Bento – 20h – Youtube do Paulistão

Campeonato Carioca

Resende x Portuguesa – 15h30 – PPV do Carioca, OneFootball e Eleven Sports

Botafogo x Madureira – 18h – PPV do Carioca, OneFootball e Eleven Sports

Fluminense x Audax – 20h15 – PPV do Carioca, OneFootball e Eleven Sports

Campeonato Gaúcho

Aimoré x Caxias – 19h – Portal GE

Juventude x Novo Hamburgo – 21h30 – SporTV e Premiere

Campeonato Catarinense

Joinville x Hercílio Luz – 20h – TV NSports e OneFootball

Figueirense x Camboriú – 21h30 – TV NSports e OneFootball

Campeonato Paranaense

Azuriz x Maringá – 18h30 – TV NSports e OneFootball

União x Cianorte – 19h – TV NSports e OneFootball

Londrina x Athletico-PR – 21h30 – TV NSports e OneFootball

Campeonato Alagoano

CSE x Jacyobá – 20h – Eleven Sports

Murici x Cruzeiro – 20h – Eleven Sports

Campeonato Brasiliense

Luziânia x Ceilângia – 15h30 – Eleven Sports

Gama x Paranoá – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Amazonense

Nacional x Manauara – 16h30 – Barezão Play

Clipper x Iranduba – 16h30 – Barezão Play

Campeonato Goiano

Goiás x Jataiense – 19h30 – Eleven Sports

Campeonato Maranhense

Tuntum x Cordino – 15h30 – TV FMF no Youtube

Campeonato Paraibano

Campinense x Nacional – 19h – PPV do Jornal da Paraíba

Atlético Cajazeiras x Botafogo-PB – 20h15 – PPV do Jornal da Paraíba

Campeonato Pernambucano

Santa Cruz x Afogados – 20h30 – Premiere

Campeonato Piauiense

Flamengo x Corisabbá – 20h – Eleven Sports

Campeonato Sergipano

Sergipe x Confiança – 20h30 – Eleven Sports

Mundial de Clubes

Al-Jazira x Pirae – 13h30 – BandSports

Copa do Rei

Athletic Bilbao x Real Madrid – 16h – Star +

Copa da Ásia Feminina

Coréia do Sul x Filipinas – 05h -Star +

China x Japão – 11h – Star +

Copa Africana das Nações

Camarões x Egito – 16h – BAND

Copa da Bélgica

Eupen x Anderlecht – 16h45 – Star +

Campeonato Indiano

Mumbai City FC x ATK Mohun Bagan – 11h – OneFootball

Leia também:

Quem vai jogar o Super Bowl 2022: Bengals e Rams vão disputar a final

Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022: programação de quinta (03/2)