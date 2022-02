Jogos do Campeonato Carioca hoje: onde assistir e horários (13/02)

O domingo, 13 de fevereiro de 2022, conhecido como o tradicional dia do futebol, apresenta quatro partidas de futebol ao vivo pela sexta rodada do Campeonato Carioca para o torcedor acompanhar como e quando quiser. A seguir, confira quais são os jogos de hoje do Campeonato Carioca e onde assistir cada um deles.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Com quatro jogos acontecendo neste domingo, a sexta rodada do Campeonato Carioca chega ao fim com resultados que prometem agitar ainda mais a tabela de classificação da Taça Guanabara, a primeira fase da competição seguindo o regulamento do torneio.

A rodada da primeira divisão tem início com o duelo entre Audax e Boavista na parte da tarde, enquanto o Fluminense recebe a Portuguesa na busca pela liderança da competição

Outros duelos que promete dar o que falar é Flamengo contra Nova Iguaçu e o clássico entre Botafogo e Vasco fechando a rodada.

Confira quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje, domingo.

Audax Rio x Boavista – 15h30 – PPV do Cariocão Play

Fluminense x Portuguesa – 16h – Record, PPV do Cariocão Play e Twitch

Flamengo x Nova Iguaçu – 19h – PPV do Cariocão Play

Vasco x Botafogo – 20h – PPV do Cariocão Play

Onde assistir os jogos no Carioca

Todos os jogos do Campeonato Carioca neste domingo serão transmitidos pelo PPV do Cariocão, a plataforma sob responsabilidade da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, disponível por assinatura apenas.

Para acompanhar, é preciso adquir uma assinatura pelo site ou aplicativo onde os valores vão de R$ 27,90 por partida ou R$49,90 com todos jogos disponíveis até a final.

Outros meios também estão disponíveis para acompanhar o Carioca. Na TV aberta, a Record é a dona dos direitos de transmissão enquanto a Twitch retransmite os jogos do canal aberto pelos canais Ronaldo TV e Casimiro.

Acompanhe a notícia de lançamento do Campeonato Carioca.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.