Saiba onde assistir aos jogos do Carioca hoje. Foto: Reprodução / Rafael Ribeiro / Vasco

Jogos do Campeonato Carioca hoje: onde assistir nesta quarta (9/2/22)

Jogos do Campeonato Carioca hoje: onde assistir nesta quarta (9/2/22)

Abrindo a quinta rodada do Campeonato Carioca, duas partidas serão realizadas nesta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, pela primeira divisão do estadual. Com transmissão ao vivo pela TV e também online para todos os internautas, confira onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca hoje.

Jogos do Campeonato Carioca 2022 hoje

A primeira divisão do Campeonato Carioca retorna nesta quarta-feira com dois confrontos, válidos pela quinta rodada da temporada.

O confronto entre Bangu e Madureira apresenta duas equipes que precisam dos três pontos hoje de qualquer maneira para escaparem da zona de rebaixamento do Carioca. Os dois elencos estão ameaçados e, por isso, devem apresentar o seu melhor futebol hoje.

Do outro lado, o Vasco recebe a Portuguesa do Rio de Janeiro a partir das nove e meia da noite, com transmissão ao vivo na televisão aberta para mais de dez estados. Buscando a liderança, o elenco Cruz-maltino deve colocar em campo os seus melhores já que possui a oportunidade de assumir a liderança mesmo que de maneira provisória, desbancando o Botafogo na rodada.

Tanto Vasco como Botafogo tem 10 pontos e, com a vitória nesta quarta, o elenco de São Januário assume a ponta. A seguir, confira quais são os jogos do Campeonaot Carioca hoje e onde assistir.

Bangu x Madureira – 15h30 – PPV do Cariocão Play

Vasco x Portuguesa- 21h30 – Record, PPV do Cariocão Play e Twitch

+Jogos de hoje, quarta-feira: onde assistir ao vivo futebol e horários – 09/02

Onde assistir

Os jogos do Campeonato Carioca na temporada vão passar na Record (TV aberta), PPV do Cariocão Play (Serviço de Streaming), e no Twitch (Plataforma de vídeos) através dos canais de Ronaldo TV e Casimiro.

Em todas as quartas, a Record transmite o jogo da faixa das nove e meia ao vivo para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Aos domingos, entretanto, o jogo das quatro da tarde é quem ganha a vez no horário principal da emissora paulista.

Outra opção para acompanhar o campeonato é o Cariocão Play, serviço de streaming por assinatura. A FERJ é a responsável por cuidar das transmissões, sendo possível ter acesso através do site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo.

Por fim, os canais Ronaldo TV e Casimiro vão retransmitir os jogos que passam na Record, sempre de quarta e domingo, através da Twitch, plataforma de vídeos gratuitas para todo o público. Basta procurar pelos canais indicados e acompanhar ao vivo.

Acompanhe a notícia de que Casimiro vai transmitir os jogos do Carioca ao vivo e online.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.