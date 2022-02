Jogos do Campeonato Mineiro hoje, quinta: onde assistir ao vivo 17/02

O Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, para fechar a sétima rodada da primeira divisão no Campeonato Mineiro. Diante do Uberlândia, o elenco azul busca melhorar a sua classificação no grupo. Confira a seguir quais sãos os jogos de hoje no Campeonato Mineiro e onde assistir.

Quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje

Apenas uma partida no Campeonato Mineiro será realizada nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, no período da noite pela sétima rodada da temporada.

O Cruzeiro enfrenta o Uberlândia no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das oito da noite. Se vencer, assume a liderança com 18 pontos, garantindo a vantagem de dois pontos diante do seu maior rival no futebol mineiro, o Atlético Mineiro.

Em toda a competição, a Raposa contabiliza cinco vitórias e apenas uma derrota, para o América Mineiro. Por isso, tem a oportunidade de se redimir perante a sua torcida depois de um ano completamente difícil em 2021.

A seguir veja como assistir aos jogos de hoje no Campeonato Mineiro.

Cruzeiro x Uberlândia – 20h – O Tempo Sports PPV

Como assistir aos jogos do Estadual?

No estado de Minas Gerais, o torcedor possui diferentes maneiras de acompanhar a partida. A principal delas é através da Rede Globo, pela TV aberta, além do SporTV, no canal fechado, Premiere no pay-per-view da emissora e depois a TV da Federação Mineira e O Tempo Sports, serviço de streaming.

A Globo, pela TV aberta, transmite sempre na terça ou quarta-feira, além dos sábados no horário da noite e a tarde respectivamente, um jogo por rodada no Campeonato Mineiro de graça para todo o estado, desde o interior até a grande capital.

Outra opção é acompanhar através do SporTV, disponível em operadoras por assinatura. No entanto, o canal só passa um jogo por rodada e diferente do que a emissora padrão transmite.

O pay-per-view do Premiere também transmite as partidas, mas somente aquelas que a Federação Mineira permite.

No streaming, o torcedor também possui a opção de assinar e acompanhar. Este ano, a grande novidade é o O Tempo Sports, idealizados pelo jornal mineiro O Tempo. A plataforma consiste em passar todos os jogos do Cruzeiro como mandante no serviço. Entretanto, é necessário tornar-se apoiador por R$19,90 ao mês.

Por fim, a plataforma no site da Federação Mineira de Futebol passa os jogos dos clubes menores do estado, já que quase não ganham espaço na TV.

Confira o anúncio sobre os jogos do Cruzeiro no streaming.

