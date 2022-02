Jogos do Paulistão hoje (20/2): horário e onde vai passar ao vivo

Onze partidas vão acontecer neste domingo, 20 de fevereiro de 2022, entre as três divisões do Campeonato Paulista pela temporada dos estaduais. Cada uma delas são válidas por rodadas diferentes entre as divisões. Confira a seguir quais são os jogos do Paulistão hoje, horário e onde assistir.

Quais são os jogos do Paulistão hoje

Campeonato Paulista – Jogos do Paulistão hoje

Água Santa x Mirassol

Horário: 11h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Première

Santos x São Paulo

Horário: 18h30

Onde assistir: Record, TV Paulistão Play e Première

Inter de Limeira x Ferroviária

Horário: 20h30

Onde assistir: TV Paulistão Play e Première

Novorizontino x RB Bragantino

Horário: 20h30

Onde assistir: TV Paulistão Play e Première

Campeonato Paulista A2

Monte Azul x Taubaté – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Juventus x Audax – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Linense x Portuguesa – 11h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

RB Brasil x São Bento – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Velo Clube x Rio Claro – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

Votuporanguense x São Bernardo – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Bandeirante de Birigui x Rio Preto – 18h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos de hoje

O torcedor tem a oportunidade de acompanhar os jogos do Campeonato Paulista na temporada 2022 através da Record, nos canais Premiere, streamings HBO Max, Estádio TNT, Paulistão Play e no Youtube de graça.

Na TV aberta, a Record é quem manda nas transmissões. O canal principal e suas afiliadas passam os confrontos sempre às quartas e domingos no horário da noite e domingo respectivamente para os estados do São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de graça.

Outras opções são no streaming apenas. O HBO Max e Estádio TNT, da Rede Turner, só estão disponíveis para assinantes em todo o Brasil. Para ter acesso, basta entrar no site (www.hbomax.com) (www.estadio.com), observar os planos e acompanhar o melhor para o seu bolso.

Por fim, o canal do Paulistão no Youtube passa um jogo por rodada de graça aos internautas de todo o Brasil.

