Joinville x Chapecoense: como assistir e horário do jogo hoje [3-4]

Líder do Campeonato Catarinense 2021, a Chapecoense enfrenta o Joinville neste sábado (3), às 19h (horário de Brasília), na Arena Joinville, em duelo da 8ª rodada. Após empatar com o Brusque, o Verdão do Oeste busca retomar o caminho das vitórias, para manter a primeira colocação. Assim como os visitantes, o JEC também planeja a recuperação no Estadual, após perder para o Juventus na última rodada. Confira onde assistir ao vivo Joinville x Chapecoense.

Joinville x Chapecoense: como assistir ao vivo?

O duelo catarinense entre Joinville e Chapecoense não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibido na fechada. O torcedor que quiser acompanhar a partida no entanto, terá que acessar o site TV NSports. O site transmitirá ao vivo e com exclusividade a partir das 19h.

No entanto, para assistir o confronto na plataforma pay-per-view é preciso ser assinante, e os pacotes são:

Pacote Pay-Per-View com todos os jogos transmitidos no FutebolCatarinense.TV + R$80 de Bônus Betsul – R$109,90

Pacote Pay-Per-View com apenas os jogos do seu time transmitidos no FutebolCatarinense.TV – R$79,90

Onde e quando será Joinville x Chapecoense?

Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense 2021, Joinville e Chapecoense se enfrentam neste sábado, 3 de abril, às 19h. Com mando de campo do JEC, o duelo será realizado na Arena do clube.

Os donos da casa começaram o Estadual com três vitórias e dois empates, mas se mantiveram invictos até a 7ª rodada, quando perderam para o Juventus, por 3 a 2. Com um jogo a menos na competição, visto que a Federação Catarinense de Futebol adiou o confronto contra o Avaí, válido pela 5ª rodada, o JEC soma 11 pontos e está em quinto lugar.

Por outro lado, a Chape segue líder do campeonato com dois pontos de vantagem para o Brusque, vice-líder. Com apenas três gols sofridos, o Verdão do Oeste tem a melhor defesa do Estadual e conquistou cinco vitórias, um empate e uma derrota. Na última rodada, o clube ficou no empate justamente com Bruscão, e agora busca retomar o caminho das vitórias.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Catarinense

Próspera x Juventus – 16h

Joinville x Chapecoense – 19h

Domingo

Marcílio Dias x Criciúma – 16h

Brusque x Figueirense – 16h

Metropolitano x Avaí – 16h

Hercílio Luz x Concórdia – 19h

