Joinville x Hercílio Luz: onde assistir, horário e escalações – 03/02

Pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, as equipes Joinville x Hercílio Luz entram em campo nesta quinta-feira, 03/02, com a bola rolando a partir das 20h (horário de Brasília), na Arena Joinville. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo do Joinville x Hercílio Luz

O jogo entre Joinville e Hercílio Luz vai passar hoje na Catarinense Fort TV, pay-per-view com cobertura completa para todo o Brasil somente por assinatura. O serviço está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos no pacote. A plataforma está disponível para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 20h (horário de Brasília)

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

Depois de perder a segunda no Campeonato Catarinense, a diretoria do Joinville optou por desligar o técnico Paulo Massaro, enquanto Gilmar Dal Pozzo foi anunciado como o novo comandante do elenco. Ocupando a 11ª posição com apenas um ponto conquistado, o time só empatou e perdeu dois jogos.

Enquanto isso, o Hercílio Luz aparece em segundo lugar com 9 pontos ao vencer dois jogos e empatar apenas um na competição estadual. Dessa maneira, se o elenco visitante ganhar o confronto, tem a chance de assumir a liderança mesmo que de modo provisório.

Escalações de Joinville e Hercílio Luz

Como a chegada do técnico Gilmar é recente, o elenco do Joinville deve ser o mesmo da partida passada.

O Hercílio, por outro lado, não tem baixas.

Escalação do jogo do Joinville hoje: João Lucas; Alison, Jaques, Elivelton, Renan Castro; Caio Mello, Guilherme Xavier, Chrystian; Joãozinho, Victor Rangel, Uelber

Escalação do jogo do Hercílio Luz hoje: Matheus Aurélio; Cleiton, Elton, Kadu, Paulinho; Jonathan Cabeça, Dener, Vitinho; Tito, Luan Ferreira, Dentinho

Relembre como foi o último jogo do Joinville x Hercílio Luz.

