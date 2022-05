Junior Barranquilla x Oriente Petrolero: onde assistir e horário hoje (17/05)

Equipe anfitriã corre atrás do resultado para brigar com o Union de Santa Fé pela classificação, enquanto os visitantes não tem mais chances

Pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, Junior Barranquilla x Oriente Petrolero se enfrentam nesta terça-feira, 17 de maio, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Confira onde assistir e todas as informações do jogo de hoje.

Onde assistir Junior Barranquilla x Oriente Petrolero?

O jogo entre Junior Barranquilla e Oriente Petrolero hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com exibição exclusiva, o canal da Conmebol é responsável pelos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana na temporada. Isso significa que o torcedor deve sintonizar a emissora através do canal nas operadoras de TV da Claro, Sky ou Direc TV GO.

Outra opção é online, através dos serviços de streaming Now, Sky Play ou Direc TV GO.

Informações do jogo Junior Barranquilla e Oriente Petrolero hoje:

Data; 17/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla

Onde assistir: Conmebol TV

Escalações de Junior Barranquilla x Oriente Petrolero:

Provável escalação do Junior Barranquilla: Viera; Fuentes, Arias, Serje, Viafara; Giraldo, Ángel, Contreras, Cabrera, Hinestroza; Borja. Técnico: Juan Cruz Real

Provável escalação do Oriente Petrolero: Quinonez; García Méndez, Caire, Zazpe, Avellanada; Dorrego, Mercado Galvez, Guaycochea, Ribera, Sánchez Paniagua; Suárez. Técnico: Erwin Sánchez

Junior Barranquilla e Oriente Petrolero na Sul-Americana

Em segundo lugar com 7 pontos, o elenco do Junior Barranquilla tem a possibilidade de lutar pela vaga na próxima fase da Sul-Americana. Porém, atrás do Unión de Santa Fé por apenas um ponto, o elenco precisa vencer e torcer por derrota dos argentinos, além de derrota também por parte do Fluminense na rodada.

Do outro lado, o Oriente Petrolero aparece na lanterna do grupo H sem pontos, ou seja, perdeu os quatro jogos que disputou até aqui na competição. Por isso, não tem mais chances de se classificar, cumprindo apenas tabela no jogo de hoje.

Último jogo de Junior Barranquilla x Oriente Petrolero

No dia 28 de abril de 2022, pela temporada atual, as equipes se enfrentam pela última vez em partida válida na terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Por 3 x 1, o Junior Barranquilla levou a melhor com gols de Omar Antonio Contreras, dois, e Fredy. Já Luciano descontou para o Oriente.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.