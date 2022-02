Juventude x Ypiranga: onde assistir, horário e escalações hoje – 10/02

Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, as equipes de Juventude x Ypiranga entram em campo nesta quinta-feira (10/02), a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi pela primeira fase do torneio. Confira onde assistir de hoje ao vivo.

Onde assistir Juventude x Ypiranga

O Premiere (Pay-per-view) vai transmitir para todo o Brasil o jogo entre Juventude e Ypiranga nesta quinta-feira a partir das oito da noite.

A plataforma por assinatura funciona apenas para operadoras e assinantes do conteúdo, tendo acesso através do site por R$49,90 até R$89,90.

FICHA TÉCNICA

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves

Local: Estádio Alfredo Jaconi

TV: Sem transmissão

Online: Premiere

Escalação do Juventude e Ypiranga hoje

JUVENTUDE:

Depois de passar por uma temporada complicada no ano passado e garantir a sua permanência na elite do Brasileirão, o Juventude não faz um bom início de temporada pelo Campeonato Gaúcho. Sem marcar uma vitória sequer, aparece em décimo primeiro lugar com 1 ponto apenas.

Escalação do Juventude: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão, Diego; Lorran, Lucas Falcão, Luiz Felipe; Matheus Santos, Erick, Rodrigo Carioca

YPIRANGA:

Enquanto isso, o Ypiranga segue em segundo lugar com 9 pontos brigando diretamente com o líder Grêmio, podendo tomar a ponta da tabela em qualquer momento da competição gaúcha. O elenco venceu o Internacional na rodada passada jogando em casa.

Escalação do Ypiranga: César; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Paulo Miranda, Moraes; Jadson, Rômulo, Gabriel Tota; Capixaba, Guilherme Parede, Vitor Gabriel

Classificação do Gaúcho 2022

1 Grêmio – 13 pontos

2 Ypiranga – 9 pontos

3 Caxias – 8 pontos

4 Internacional – 8 pontos

5 São Luiz – 8 pontos

6 Aimoré – 7 pontos

7 Novo Hamburgo – 7 pontos

8 Brasil de Pelotas – 5 pontos

9 São José – 4 pontos

10 União Frederiquente – 4 pontos

11 Juventude – 1 ponto

12 Guarani – 1 ponto

Veja como foi o último jogo do Juventude x Ypiranga.

