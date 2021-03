Juventus x Benevento: onde assistir, horário e escalações (21/03)

Juventus e Benevento se enfrentam neste domingo (21) a partir das 11h (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe comandada por Pirlo tem chances de assumir a vice-liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Juventus x Benevento na Série A: detalhes da partida

Jogo – Juventus x Benevento

Data – 21 de março de 2021

Horário – 11h00

Detalhes da transmissão ao vivo da Serie A Juventus x Benevento

Possível Juventus: Szczesny (Buffon); Bonucci, De Ligt, Chiellini, Danilo; Rabiot, Arthur, Kulusevski, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Possível Benevento: Montipo; Tuia, Barba, Pastina, Improta; Viola, Hetemaj, Insigne; Ionita, Caprari, Gaich.

Onde assistir Juventus x Benevento na TV

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para a partida?

A Juventus aparece em terceiro lugar com cinquenta e cinco pontos. Dessa maneira, se vencer o confronto que possui neste domingo e os seus adversários na tabela perderem, a equipe comandada por Pirlo assume a vice-liderança e diminui a diferença com o líder. Então, em seu plantel, Cuadrado está suspenso, enquanto Ramsey, Demiral e Alex Sandro estão fora.

Enquanto isso, o Benevento aparece em 16º com vinte e seis pontos, brigando para escapar da zona de rebaixamento. Ao todo, venceu seis jogos, empatou oito e perdeu treze. Assim, não pode contar com Glik, Schiattarella, Letizia e Iago Falque.

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana passado pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, no sábado (13), o Benevento foi derrotado pela Fiorentina por 4 a 1. Por outro lado, a Juventus venceu o Cagliari no domingo (14) por 3 a 1.

